Крозетто назвал того, кто может закончить войну

В Италии уверены, что Украина не сможет закончить войну с Россией. Ведь полномасштабное вторжение начал президент РФ Владимир Путин.

Что нужно знать:

Министр обороны Италии Крозетто убежден, что Украина не может выиграть войну

Россия имеет мизерные успехи с 2022 года, ценой сотни тысяч жизней

Победа Украины сейчас — то, что она до сих пор воюет

Как отметил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает Clash Report, завершить войну в Украине может только тот, кто ее начал. То есть, Владимир Путин.

"Италия не начинала эту войну, Украина не начинала эту войну, Европа не начинала эту войну, НАТО не начинал эту войну. Кто-то ее начал и только этот человек может закончить или не закончить ее завтра", — подчеркнул Крозетто.

По его словам, Украина не сможет закончить войну, если Россия на это не пойдет. Однако сейчас положительная тенденция в этом плане не просматривается. Более того, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году войска государства-агрессорки захватили "мизерных полтора процента территории ценой тысяч смертей ежедневно". Но даже на фоне этого Киев не сможет победить Россию.

"Украина не может и не сможет выиграть войны. Украина пытается выжить. Настоящая победа Украины состоит в том, чтобы она выстояла сегодня", — сказал Крозетто.

