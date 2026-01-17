"Україна не зможе перемогти". Італійський міністр зробив гучну заяву щодо миру та Росії

Крозетто назвав того, хто може закінчити війну

В Італії переконані, що Україна не зможе закінчити війну з Росією. Адже повномасштабне вторгнення почав президент РФ Володимир Путін.

Що треба знати:

Міністр оборони Італії Крозетто переконаний, що Україна не може виграти війну

Росія має мізерні успіхи з 2022 року, ціною сотні тисяч життів

Перемога України зараз — те, що вона й досі воює

Як зазначив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Clash Report, завершити війну в Україні може тільки той, хто її розпочав. Тобто Володимир Путін.

"Італія не розпочинала цю війну, Україна не розпочинала цю війну, Європа не розпочинала цю війну, НАТО не розпочинало цю війну. Хтось її розпочав і тільки ця людина може закінчити або не закінчити її завтра", — наголосив Крозетто.

За його словами, Україна не зможе закінчити війну, якщо Росія на це не піде. Однак наразі позитивної тенденції в цьому плані не проглядається. Ба більше, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році війська держави-агресорки захопили "мізерних півтора відсотка території ціною тисяч смертей щодня". Але навіть на тлі цього, Київ не зможе перемогти Росію.

"Україна не може і не зможе виграти війни. Україна намагається вижити. Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні", — сказав Крозетто.

