Взяла другое имя и работает в галерее: где живет и как выглядит внебрачная дочь Путина

Дочь Путина, вероятно, все время находится под присмотром личной охраны

Владимир Путин — президент России, который начал полномасштабную войну в Украине. Он тщательно скрывает свою личную жизнь, а особенно детей, которых у него может быть несколько. Недавно журналисты "поймали" на улице внебрачную дочь Путина Луизу Розову и поставили ей несколько вопросов.

Что стоит знать:

Предполагаемая внебрачная дочь Путина, Луиза Розова, живет во Франции и работает в галерее

Ее мать, Светлана Кривоногих, внезапно разбогатела после рождения Луизы в 2003 году

Девушка не подтверждает отцовство Путина, но и не опровергает его

"Телеграф" рассказывает, что известно о девушке, которую называют внебрачной дочерью российского президента, как она выглядит и где живет.

Луиза Розова — внебрачная дочь Путина?

Первый аргумент на пользу того, что Луиза действительно дочь Путина — это ее внешность. Она действительно похожа на отца-президента, особенно если сравнивать его фото в молодости со снимками девушки.

Еще один аргумент — она ни разу не опровергла эту информацию в общении с журналистами ТСН. Они "поймали" ее в Париже после презентации в галерее и задали несколько вопросов. Однако девушка ни разу не подтвердила и не опровергла информацию, что Путин ее отец.

К слову, это не единственное расследование о Луизе Розовой. Ранее журналисты издания BILD выяснили, что дочь Путину родила его любовница Светлана Кривоногих. Женщина привлекла внимание прессы из-за того, что внезапно разбогатела и ведет роскошный образ жизни непонятно на какие деньги.

Как оказалось, 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге Светлана родила дочь российскому президенту. Ее назвали Елизавета Кривоногих, сейчас ей 22 года. Теперь же наследница диктатора живет в Париже под другим именем — Луиза Розова.

Известно, что девушка окончила художественную академию и организовывала антивоенные выставки в Париже. Сейчас она работает в галерее L gallery, которая находится вне туристических маршрутов.

На вопросы о том, почему Луиза живет не в Москве, а в "загнивающей" Европе, в стране (Франция), которая входит в НАТО, она ответила, что приняла такое решение в студенческие годы. Также в общении с журналистами Луиза сказала, что ей очень жаль из-за того, что происходит в Украине.

