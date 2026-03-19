Когда состоится юбилейный конкурс "Евровидение 2026": известны даты полуфиналов и финала

Столица Австрии будет принимать "Евровидение" уже в третий раз

Предстоящий юбилейный 70-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в следующем месяце в городе Вена (Австрия). Украину на международной сцене в 2026 году будет представлять LELÉKA с песней "Ridnym".

На официальной странице конкурса в Instagram сообщили, что полуфиналы "Евровидения 2026" состоятся 12 и 14 мая, а победителя определят 16 мая.

Когда состоится "Евровидение 2026"

Право принимать "Евровидение" столица Австрии получила благодаря победе артиста JJ ( Йоханнеса Пича). Конкурс будет проходить в Вене уже третий раз и организаторы готовят грандиозное шоу.

Австрийский общественный вещатель ORF показал, что в этом году сцену "Евровидения" будут освещать более 2100 светодиодных и лазерных устройств. Еще 80 высокоскоростных кабельных лебедок будут создавать движущиеся световые эффекты.

Отметим, что украинская певица LELÉKA будет выступать во второй части второго полуфинала, точный порядок выступления участников объявят в конце марта. Всего в конкурсе будет участвовать 35 стран.

Украину на "Евровидении 2026" представит LELÉKA

