Много цветов, цитаты Фарион и солнечная панель: как сейчас выглядит могила языковеда (фото)

Похоронена Фарион на центральной аллее Лычаковского кладбища

Ирина Фарион — известная языковед, профессор и бывшая народная депутат, в деле об убийстве которой появились интересные детали. Она оставила после себя не только научные труды и политические выступления, но и четкую гражданскую позицию. Ее могила стала местом памяти и украинской идентичности.

Что следует знать

Ирина Фарион похоронена на Лычаковском кладбище, недалеко от могилы Владимира Ивасюка

Через год после смерти языковеда поклонники не забывают о ней и оставляют на могиле разные элементы с украинской символикой

Позади креста — флаги Украины и УПА

На могиле Ирины Фарион побывала корреспондентка "Телеграфа" Галина Михайлова. Сейчас на месте упокоения языковеда — много цветов, лампадок и фотографий. Люди приносят портреты политика, записки и небольшие сувениры. В первые месяцы после погребения могила постоянно была устлана букетами. Спустя почти полтора года после ее смерти, люди продолжают помнить об Ирине Дмитриевне.

Могила Ирины Фарион. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Из интересных деталей на могиле Фарион – солнечная панель. По всей вероятности, она питает электрические лампадки, чтобы они постоянно светились.

Могила Ирины Фарион. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Позади креста на месте захоронения профессора — флаг Украины и флаг УПА, стоящие крест-накрест. На кресте разные сувениры с украинской символикой, которые оставляют поклонники языковеда. Трудно не обратить внимание и на вышитой рушник, небольшие таблички с лозунгами — среди них цитата: "Мова — це кордон".

Могила Ирины Фарион. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Могила Ирины Фарион. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Что известно об Ирине Фарион

Ирина Фарион была известным украинским языковедом, профессором Львовской политехники, а также политической фигурой — в 2012–2014 годах она была народным депутатом от партии "Свобода". Фарион долгие годы отстаивала идеи украинского языка как составляющей государственной идентичности, часто делала резкие и контроверсионные заявления о языковой политике, что приносило ей и сторонников, и критиков. Ее убийство до сих пор расследуют, а подозриваемый Вячеслав Зинченко находится под стражей без права внесения залога.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище. Гроб с талом артиста опускали под его песню "Яворина", которую все собравшиеся пели в унисон.