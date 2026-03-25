Не бизнес, а обычные люди: когда украинцев ждут массовые проверки от налоговой

Денис Подставной
ГНСУ планирует проверять украинцев
ГНСУ планирует проверять украинцев. Фото Pixabay

Как показывает практика, подавляющее большинство подобных ревизий имеет внеплановую природу

Налоговая в Украине запланировала на 2026 год проверки более тысячи физлиц. И все они не бизнесмены, а обычные люди.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал директор департамента налогообложения физических лиц ГНС Владимир Кизима.

Согласно его прогнозу, речь идет документальных плановых проверках 1016 физлиц. Больше всего их придется на сентябрь (96), май (95) и на июнь с ноябрем (по 91 каждый).

Важно: речь идет именно о плановых проверках, то есть таких, где у налоговиков уже есть информация о человеке и основаниях для инспекции. Но, как показывает практика, подавляющее большинство подобных ревизий имеет внеплановую природу.

Напомним, что ранее Владими Кизима в комментарии "Телеграфу" рассказывал, что государственная налоговая служба в 2025 году вполовину (на 52,8%) увеличила количество проверок простых украинцев (не предпринимателей), то есть физлиц — с 6,3 тыс. до 9,6 тыс.

Статистика выглядит следующим образом:

  • 2021 год — 6 проверок;
  • 2022 год — 4 проверки;
  • 2023 год — 4 проверки;
  • 2024 год — 6296 проверок;
  • 2025 год — 9620 проверок.
Статистика проверок
Статистика проверок. Инфографика Телеграф

