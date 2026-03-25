Не бізнес, а звичайні люди: коли на українців чекають масові перевірки від податкової

Податкова в Україні запланувала на 2026 рік перевірки понад тисячу фізосіб. І всі вони не бізнесмени, а пересічні люди.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів директор департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС Володимир Кизима.

Детальніше про це читайте у матеріалі: "Облавний підхід і інші податкові перевірки українців. Податкова повідомила про свої плани щодо простих людей".

Згідно з його прогнозом, йдеться про документальні планові перевірки 1016 фізосіб. Найбільше їх припаде на вересень (96), травень (95) та на червень із листопадом (по 91 кожен).

Важливо: йдеться саме про планові перевірки, тобто такі, де податківці вже мають інформацію про людину та підстави для інспекції. Але, як показує практика, переважна більшість подібних ревізій має позапланову природу.

Нагадаємо, що раніше Володимир Кизима у коментарі "Телеграфу" розповідав, що державна податкова служба у 2025 році наполовину (на 52,8%) збільшила кількість перевірок простих українців (не підприємців), тобто фізосіб — з 6,3 тис. до 9,6 тис.

Докладно про це можна прочитати у матеріалі "Податківці накинулися з перевірками на простих українців і на третину збільшили донарахування й штрафи — офіційні дані".

Статистика виглядає так:

2021 рік — 6 перевірок;

2022 рік — 4 перевірки;

2023 рік — 4 перевірки;

2024 рік — 6296 перевірок;

2025 рік — 9620 перевірок.

Статистика перевірок. Інфографіка Телеграф

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що житло в Україні хочуть здавати в оренду по-новому.