Облавный подход и другие налоговые проверки украинцев. Налоговая сообщила о своих планах насчет простых людей

Налогоплательщиков могут ждать и внеплановые проверки

В течение 2026 года Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала документальные плановые проверки 1016 физлиц. Это не бизнесмены, а простые люди.

Прогноз в эксклюзивном ответе "Телеграфу" дал директор департамента налогообложения физических лиц ГНС Владимир Кизима.

Больше плановых проверок украинцев придется на сентябрь (96), май (95) и на июнь с ноябрем (по 91 каждый).

В целом помесячный график плановых налоговых инспекций на 2026 год выглядит следующим образом:

январь — 57 плательщиков;

февраль — 81 плательщик;

март — 84 плательщика;

апрель – 81 плательщик;

май – 95 плательщиков;

июнь — 91 плательщик;

июль — 87 плательщиков;

август — 83 плательщика;

сентябрь – 96 плательщиков;

октябрь — 89 плательщиков;

ноябрь — 91 плательщик;

декабрь — 81 плательщик.

И еще раз подчеркнем: речь идет именно о плановых проверках, то есть таких, где у налоговиков уже есть информация о человеке и основаниях для инспекции. Но, как показывает практика, подавляющее большинство подобных ревизий имеет внеплановую природу, что видно из статистики ГНС относительно прошлогодних проверок, которую уже публиковал "Телеграф".

Основания для внеплановых проверок налоговые органы часто получают от западных и украинских цифровых платформ и сервисов, информирующих нашу ГНС в режиме реального времени. Там видят заработки людей и сообщают о них фискалам, а те отслеживают подачу этими людьми налоговых деклараций и уплату налогов. Если этого не происходило у человека проблемы — сначала его более комплексно проверяют, а затем выставляют своего рода чек от государства — доначисляются дополнительные налоги.

"Почти 100% налоговых проверок физических лиц происходит после получения налоговыми органами налоговой информации о вероятных нарушениях налогового законодательства со стороны таких физических лиц. В основном это информация от иностранных платформ вроде OnlyFans или национальных компаний — Новая Почта, ОLХ и т.д. Не единичны случаи получения информации купли-продажи, о получении наследства. Еще свежа ситуация доначислений налогов с дополнительного блага тем физическим лицам, которым банки и другие финансовые учреждения частично, или полностью простили долг", — подтвердил в комментарии "Телеграфу" руководитель налоговой практики Riyako&Partners Андрей Тимонов.

Об этом говорят его коллеги и прогнозируют увеличение проверок простых украинцев со стороны налоговых органов, которые уже начали называть облавами.

"Да, я ожидаю дальнейшего роста количества проверок в виде тотального "облавного" подхода. Для физлиц драйвером будет цифровая прозрачность: обмен данными по платформам, банковские сигналы, а также более глубокая аналитика по движению средств", — объяснил "Телеграфу" управляющий партнер юридической компании "Winner", адвокат Игорь Ясько.

Чем больше проверок ГНС будет — тем больше налогов доначислят простым людям. Ожидается, что больше проблем с этим будет у тех, кто не подает фискалам декларации.

"Увеличение проверок и доначислений в 2026 году ожидаемо и уже ощутимо. Относительно физических лиц, отдельное и актуальное направление — доходы от цифровых платформ. Сюда относятся различные фриланс-платформы, а также контент-платформы вроде OnlyFans. Налоговая все чаще получает информацию о таких поступлениях в рамках международного автоматического обмена налоговой информацией. Соответственно, лица, ранее не декларировавшие такие доходы, оказываются в зоне повышенного риска", — отметил "Телеграфу" адвокат, руководитель практики сопровождения бизнеса Gracers Анатолий Сивоздрав.

