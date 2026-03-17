Конфликт между Пакистаном и Афганистаном снова обострился: как их уже "мирил" Трамп

В Кабуле раздался мощный взрыв, много жертв

В результате атаки Пакистана по Афганистану более 400 пострадавших. Удар пришелся по больнице для реабилитации наркозависимых в Кабуле. Эта атака стала еще одним шагом эскалации конфликта между странами, который президент США Дональд Трампа якобы уже завершал.

Пакистан отрицает свою причастность к атаке. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что эта атака стала одной из самых кровавых за последние недели конфликта стран. По данным афганских властей, атакованное медучреждение могло принять до 2000 пациентов одновременно. Правительство Афганистана заявило о 400 жертвах и назвало атаку "преступлением против человечности".

В то же время Пакистан опровергает свою причастность к атаке, отмечая, что удары наносились точечно и были направлены исключительно по объектам военной инфраструктуры в Кабуле.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар подчеркнул, что пакистанские военные "совершили точные авиаудары" по военным объектам в Кабуле и восточной провинции Нангархар. По его словам, "инфраструктура технического обеспечения и склады боеприпасов" в двух местах в Кабуле были уничтожены.

Издание добавляет, что атака произошла через несколько часов после того, как Совбез ООН обратился в Талибан с требованием немедленно усилить борьбу с террористическими группировками на афганской территории.

Последствия удара по Пакистану

Что предшествовало

В конце февраля конфликт между Афганистаном и Пакистаном обострился. Тогда движение "Талибан" заявило, что операция на линии Дюранд стала ответом на авиаудары Пакистана по восточным регионам страны — провинциям Нангархар и Пактия, нанесенные 22 февраля. Бои завязались в приграничных районах Куррама и Баджаура.

Пакистан и Афганистан на карте

Впоследствии 27 февраля сообщали, что Афганистан якобы нанес удар по "ядерному объекту" Пакистана. В результате пострадали более сотни человек, было много погибших. Официально ни одна из сторон не подтверждала эту атаку.

Трамп уже завершал войну между Афганистаном и Пакистаном

В 2020 году президент США Дональд Трамп урегулировал конфликт стран благодаря тому, что с Талибаном подписали соглашение о выводе войск. Однако в 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане, а война между страной и Пакистаном затихла, но не остановилась полностью.

Кроме того, после долгих попыток остановить военный конфликт между Ираном и Израилем, США начали операцию против Тегерана. Она продолжается уже более трех недель и фактически втянула соседние страны, которые обстреливает Иран.

Заметим, что, по словам Трампа, он остановил 8 войн за время своего президентства, однако фактически ни один конфликт не был урегулирован. Ведь подписание мирных соглашений не было, только призывы к деэскалации как с Пакистаном и Индией или дипломатическое давление.

