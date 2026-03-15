Ответ Трампу, Иран и нефтепровод "Дружба": Зеленский пообщался с журналистами (главное)

Украинский лидер также предложил альтернативу нардепам, которые не хотят работать

В воскресенье, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами. Он прокомментировал работу народных депутатов, восстановление нефтепровода "Дружба" и другие вопросы.

Глава государства не обошел и ситуацию на Ближнем Востоке. "Телеграф" собрал главные тезисы из разговора.

Если нардепы не хотят работать в парламенте, у них есть альтернатива – уйти на фронт. Создание "коалиции национального единства" не нужно и не будет полезно, заявил президент. По его словам, с начала полномасштабного вторжения некоторые парламентарии хотели сложить мандат. Однако во время военного положения Верховная Рада должна продолжать полноценно функционировать.

"Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", — сказал Зеленский.

Гарант Конституции добавил, что проведение выборов, по его мнению, во время войны невозможно.

Зеленский также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об отсутствии потребности в украинских БПЛА.

"Я никогда не слышал, что США не заинтересованы в украинских дронах. Я слышал обратное: Соединенные Штаты очень заинтересованы", — сказал он.

Зеленский уточнил, что Украина предлагала США разные варианты соглашения о беспилотниках: от закупки до совместного производства.

"В этом году Украина получит систему ПВО SAMP/T, которая способна сбивать баллистику. Ее проверят, и если сработает — это станет долгосрочной помощью", — заявил президент.

Он также отметил, что Украина не воюет против Ирана. Специалисты, отправившиеся на Ближний Восток, предоставят экспертизу по поводу того, как бороться с "Шахедами".

По мнению украинского лидера, весенняя наступательная кампания у россиян уже провалилась.

"Возможна дата технического восстановления "Дружбы": до двух месяцев. Но дата — это второй пункт. Первый пункт: имеем ли мы в Европе право покупать и транзитировать российскую нефть?", — спросил он.

Напомним, 14 марта стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху направил Украине запрос о разговоре с Зеленским для обсуждения сотрудничества по вопросам перехвата иранских дронов.