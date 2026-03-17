На Кубе – блэкаут, Трамп грозится захватить ее. Что происходит в стране

Американский лидер говорит, что "заняться Кубой" для него "большая честь"

Энергетическая сеть Кубы попала в полный коллапс в понедельник, 16 марта. Это первый блэкаут в стране после того, как США перекрыли поставки нефти на остров, фактически устроив Кубе энергетическую блокаду.

Что нужно знать:

Из-за блэкаута без электричества осталось все население острова — более 10 миллионов человек

На фоне проблем с энергоснабжением с 14 марта на Кубе вспыхнули масштабные протесты

Трамп сказал, что может делать с Кубой "что захочет" — "освободить ее или установить над ней контроль"

Куба в значительной степени зависит от нефти для производства электроэнергии, пишет CNN. Действия Соединенных Штатов ухудшили энергетический кризис в стране, вызвав периодические отключения электроэнергии, нехватку медикаментов и уменьшение туризма.

Блэкаут на Кубе

Критически выросла цена на бензин – на неофициальном рынке стоимость может достигать 9 долларов за литр. Заправка бака обойдется более чем в 300 долларов — сумма, превышающая годовой заработок большинства граждан Кубы.

Чиновники (правительства — ред.) США, наверное, очень рады вреду, нанесенному каждой кубинской семье, — заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио, комментируя блэкаут

Трамп угрожает захватить Кубу

Президент США Дональд Трамп заявил, что "заняться Кубой" для него "большая честь". По его словам, он может "освободить ее или установить над ней контроль".

Думаю, для меня было бы честью заняться Кубой – это действительно большая честь. Взять Кубу под контроль в том или ином виде. Да, именно так, взять Кубу. Освободить ее или установить над ней контроль — по сути, я мог бы сделать с ней все, что захочу, если говорить откровенно. Это очень слабая страна, Дональд Трамп

Администрация Трампа требует отставки президента Кубы

Администрация Трампа заявила Кубе, что для достижения прогресса в переговорах президент-коммунист Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку. Отмечается, что целью США является не полное изменение режима, а символическая замена руководства, чтобы обеспечить проведение экономических реформ и улучшение отношений между США и Кубой. Штаты настаивают на экономической открытости, освобождении политических заключенных и уменьшении влияния старых коммунистических чиновников на Кубе.

Почему Трамп нацелился на Кубу

Глава Белого Дома неоднократно заявлял, что стремится дать кубинцам лучшую жизнь, которой они заслуживают. По его словам, многие из них – его избиратели.

Как вы знаете, они (кубинские власти — ред.) очень плохо обращались со многими людьми. И многие из этих людей — кубино-американские избиратели, поддержавшие меня на рекордном уровне, очень важны. Эти люди очень важны для меня. Я знаю, через что они прошли. Они прошли через настоящий ад, — говорил Трамп

Однако из-за своего расположения (Куба находится всего в 150 км до США), страна важна Вашингтону с точки зрения безопасности. Белый дом регулярно отслеживает появление военных баз на ее территории и участие в этом геополитических противников — Китая, России.

Кризис на Кубе усилился — люди вышли на улицы

После операции США в Венесуэле Куба фактически лишилась одного из главных партнеров. Ситуация с нефтепродуктами резко ухудшилась. Этот дефицит повлиял и на другие рынки, на пищевую промышленность. Кроме того, в марте 2026 года произошла большая авария на крупнейшей теплоэлектростанции "Antonio Guiteras" в провинции Матансас, из-за чего миллионы людей остались без света.

Вспыхнули антиправительственные протесты. Люди митингуют на улицах и жгут офисы коммунистической партии. В городе Морон демонстранты подожгли здание Компартии. Во время инцидента один молодой человек получил огнестрельное ранение.

Что известно о Кубе

Республика Куба – это островное государство в Карибском море. Она входит в группу Больших Антильских островов, известную как "Остров Свободы". После революции 1959 года в стране установился коммунистический режим, который правит до сих пор.

Население Кубы составляет около 11 млн. человек. Основные отрасли промышленности – туризм, выращивание сахарного тростника, производство табака (сигар). Из полезных ископаемых страна имеет месторождения нефти, но довольно небольшие, залежи никеля, кобальта, железной руды и марганца. Важнейшими ресурсами Кубы являются никель и кобальт, их используют для изготовления аккумуляторов и электроники.

