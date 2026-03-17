Конфлікт між Пакистаном та Афганістаном знову загострився: як їх вже "мирив" Трамп

У Кабулі пролунав потужний вибух, багато жертв

Внаслідок атаки Пакистану по Афганістану є понад 400 постраждалих. Удар прийшовся по лікарні для реабілітації наркозалежних у Кабулі. Ця атака стала ще одним кроком ескалації конфлікту між країнами, який президент США Дональд Трампа вже нібито завершував.

Пакистан заперечив свою причетність. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що ця атака стала однією з найкривавіших за останні тижні конфлікту країн. За даними афганської влади, атакований медзаклад міг прийняти до 2000 пацієнтів одночасно. Уряд Афганістану заявив про 400 жертв і назвав атаку "злочином проти людяності".

Водночас Пакистан спростовує свою причетність до атаки, наголошуючи, що удари завдавалися точково й були спрямовані виключно по об’єктах військової інфраструктури в Кабулі.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар наголосив, що пакистанські військові "здійснили точні авіаудари" по військових об'єктах у Кабулі та східній провінції Нангархар. За його словами, "інфраструктура технічного забезпечення та склади боєприпасів" у двох місцях у Кабулі були знищені.

Видання додає, що атака відбулась за кілька годин після того, як Рада безпеки ООН звернулася до Талібану з вимогою негайно посилити боротьбу з терористичними угрупованнями на афганській території.

Наслідки удару по Пакистану

Що передувало

Наприкінці лютого конфлікт між Афганістаном та Пакистаном загострився. Тоді рух "Талібан" заявив, що операція на лінії Дюранд стала відповіддю на авіаудари Пакистану по східним регіонам країни — провінціям Нангархар та Пактія, завданих 22 лютого. Бої зав'язались в прикордонних районах Куррама та Баджаура.

Пакистан та Афганістан на карті

Згодом 27 лютого повідомляли, що Афганістан нібито завдав удару по "ядерному об'єкту" Пакистану. Внаслідок цього постраждали понад сотні людей, було багато загиблих. Офіційно жодна зі сторін не підтверджувала цю атаку.

Трамп вже завершував війну між Афганістаном та Пакистаном

У 2020 президент США Дональд Трамп врегулював конфлікт країн завдяки тому, що з Талібаном підписали угоду про виведення військ. Однак згодом у 2021 таліби повернулись до влади в Афганістані, а війна між країною та Пакистаном затихла, але не зупинилась повністю.

Окрім, того після тривалих спроб зупинити військовий конфлікт між Іраном та Ізраїлем, США почали операцію проти Тегерана. Наразі вона триває вже понад три тижні та фактично втягнула сусідні країни, які обстрілює Іран.

Зауважимо, що, за словами Трампа, він зупинив 8 воєн за часи свого президентства, однак фактично жоден конфлікт не було врегульовано. Адже підписання мирних угод не було, лише заклики до деескалації як з Пакистаном та Індією чи дипломатичний тиск.

