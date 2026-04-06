Это еще не предел: эксперт объяснил, почему дизель дорожает быстрее бензина

Стоимость нефтепродуктов увеличивается каждый день по всему миру

На стремительный рост цен на дизельное топливо в Украине влияет несколько факторов. В частности, если цены на бензин сдерживают некоторые его запасы в Европе, то запасов дизеля там нет.

Об этом "Телеграфу" рассказал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, стоимость ДТ будет расти, поскольку европейские нефтеперерабатывающие заводы ориентированы на производство бензина.

Все зависит от запасов нефти

Прыжкоподобный рост цен на дизель, по словам эксперта, обусловлен отсутствием его стратегических запасов в странах Европы. Однако определяющим фактором станут запасы сырой нефти.

"В Европе есть запасы бензина, и это предложение немного притормаживает колебания рынка, а вот запасов дизеля практически нет. Поэтому стоимость за единицу растет в разы и это продолжится, ведь в Европе нефтеперерабатывающие предприятия ориентированы на бензин. Сейчас главный вопрос, насколько хватит запасов нефти для переработки в странах мира, которые начали их расконсервировать. Ведь есть мнение, что запасы бензина за март были существенно использованы, и хватит ли их до конца апреля, нет уверенности", — рассказал Ус.

Динамика роста цен на горючее по состоянию на 06.04.2026 г. Данные: Минфин

Цены поднимутся еще на 30 гривен?

По словам эксперта, в случае поступления сигналов, что стратегических запасов нефти не хватает, цены существенно подскочат. К примеру, бензин А-95 сравнится с премиальным дизелем, прибавив к цене еще около 30 гривен.

"Также не следует исключать, что сами АЗС не упустят шанса заработать и могут подлить масла в огонь. Все говорят о росте цен, но ведь никто не смотрит насколько эти цены реально выросли. Каждый хочет заложить себе дополнительный рост, чтобы больше заработать. И здесь главное, что Антимонопольный комитет, обещавший за этим следить, фактически ничего не сделал", — подчеркнул Ус.

Иван Ус

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рост цены на дизель уже привел к росту стоимости проезда в некоторых городах. Часть перевозчиков планирует повысить цены позже.