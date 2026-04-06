Россияне разбрасывают новые мины: где уже видели "пряники" в Украине и чем отличаются от "лепестка"

Они почти незаметны и очень опасны

В ряде регионов Украины зафиксировали использование новых российских противопехотных мин дистанционного минирования, известных под названием "пряник" ("плюшка"). Они представляют серьезную угрозу для гражданских, ведь их сложно заметить даже специальными средствами. Россияне сбрасывают их с беспилотников.

Эти мины уже фиксировали на Сумщине, в Никопольском районе, Херсоне и даже в Запорожье находили на острове Хортица. "Их, как правило, сбрасывают с дронов на мягкую поверхность, в траву, чтобы пластик не разбился и они были менее заметны", — отмечают в предупреждении от заповедника.

Жителей призывают избегать опасных районов и передвигаться только по проверенным маршрутам, избегать покинутых территорий и ничего не касаться. Первые упоминания об этой мине в публичном пространстве появились осенью 2025 года, однако использование стало более массовым.

Мина-"пряник" выглядит как небольшой округлый пластиковый предмет/ Источник: естьРадар

Что известно о мине-"прянике" и разнице с "лепестком"

Легкая небольшая мина сделана из пластика и имеет диаметр 5-6 см. Она визуально похожа на шайбу или крышку. Они легко маскируются на земле или траве или в мусоре. Но она очень опасна — срабатывает при малейшем нажатии. В ней "около 30 граммов пластида, чего достаточно, чтобы оторвать человеку стопу ", утверждает мониторинговый канал "еРадар". Заметим, этот пластиковый корпус плохо распознается металлоискателями. По сравнению с известной миной "лепестков" — она в два раза меньше.

Мины "пряник" и "лепесток" — сравнение/ Инофграфика создана с помощью ИИ

Важно: в случае обнаружения подозрительного предмета нельзя приближаться к нему — нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям или полиции по номерам 101 или 102.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне модернизировали дроны-"шахеды" под дистанционное минирование территории. Каждый может нести до 8 мин.