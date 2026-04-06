Це ще не межа: експерт пояснив, чому дизель дорожчає швидше за бензин

Вартість нафтопродуктів збільшується кажен день по всьому світу

На стрімке зростання цін на дизельне пальне в Україні впливає кілька факторів. Зокрема, якщо ціни на бензин стримують деякі його запаси в Європі, то запасів дизеля там немає.

Про це "Телеграфу" розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, вартість ДП зростатиме, оскільки європейські нафтопереробні заводи орієнтовані на виробництво бензину.

Все залежить від запасів нафти

Стрибкоподібне зростання цін на дизель, за словами експерта, зумовлене відсутністю його стратегічних запасів в країнах Європи. Проте визначальним фактором стануть запаси сирої нафти.

"В Європі є запаси бензину, і ця пропозиція трохи пригальмовує коливання ринку, а от запасів дизеля практично нема. Тому вартість за одиницю зростає в рази і це продовжиться, адже в Європі нафтопереробні підприємства орієнтовані на бензин. Зараз головне питання, наскільки вистачить запасів нафти для переробки в країнах світу, які почали їх розконсервувати. Адже є думка, що запаси бензину за березень були суттєво використані, і чи вистачить їх до кінця квітня, впевненості немає", — розповів Ус.

Динаміка зростання цін на пальне станом на 06.04.2026 р. Дані: Мінфін

Ціни зростуть ще на 30 гривень?

За словами експерта, в разі надходження сигналів, що стратегічних запасів нафти не вистачає, ціни суттєво підскочать. До прикладу, бензин А-95 зрівняється з преміальним дизелем, додавши до ціни ще близько 30 гривень.

"Також не слід відкидати, що самі АЗС не втратять шансу заробити і можуть підлити масла у вогонь. Всі говорять про зростання цін, але ж ніхто не дивиться наскільки ці ціни реально зросли. Кожен хоче закласти собі додаткове зростання, щоб більше заробити. І тут головне, що Антимонопольний комітет, який обіцяв за цим слідкувати, фактично нічого не зробив", — підкреслив Ус.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зростання ціни на дизель вже призвело до зростання вартості проїзду в деяких містах. Частина перевізників планує підвищити ціни пізніше.