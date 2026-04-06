Что будет с ценами на топливо в Украине? Названа дата, когда все решится

АЗС не упустят шанса заработать и могут подлить масла в огонь

Экономист Олег Усенко убежден, что цены на топливо могут составить 120 грн/л, если война на Ближнем Востоке продолжится. Однако этот скачок коснется не только Украины и всего мира. Впрочем, водителей интересует вопрос: когда окончательно станет понятно, что будет со стоимостью и чего ждать.

Ответ на это "Телеграфу" дал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

По его словам, производить прямую корреляцию цены нефти в долларах за баррель до цены горючего в гривнах на АЗС не корректно. Это наглядно показывает ситуация со стоимостью сейчас.

"Что касается текущей цены на нефть, она 110 долларов за баррель. Теперь смотрим на горючее, цены на топливо на 92 бензин — было 60 грн, сейчас 66,9 грн. Я понимаю, что 95 дороже, а дизель вообще 87. Кстати, дизель также стоил 61 грн за литр, сейчас 87-88. Ведь говорили, что вот смотрите, сколько стоил баррель нефти в долларах и это будет равняться аналогичной цифре в Украине в гривнах. Тогда сейчас должна была бы цена быть 92-го бензина не 67 грн, как и есть, а 110 грн, но этого нет", — объясняет Ус.

Он добавляет, что эскалация будет продолжаться, но будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Не следует исключать, что эта неделя (6-12 апреля) может иметь большое значение, ведь США не просто сконцентрировали большое количество сил в регионе, Трамп выдвинул ультиматум Ирану до утра среды, 8 апреля.

"То есть на утро среды вполне возможно, что мы увидим операцию США по деблокаде Ормузского пролива. Удастся ли она или нет — трудно сказать. Но от того, как это все пройдет, будет зависеть и динамика цен", — говорит эксперт.

По его словам: если удается США то, что они планируют, то есть свергнуть режим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и установить более конструктивно настроенного на отношения с Западом режим в Иране, то это будет означать, что вторая по разводным залежям нефти и газа страна в мире может вернуться на рынок без санкций. Тогда есть вероятность, что цены не обвалятся, но вернутся либо в первоначальное состояние 60 долларов за баррель, либо чуть ниже.

"По всем прогнозам энергетических аналитических институций в течение этого года не ожидается превышение спроса нефти над ее предложением. Предложение, как ожидалось, всегда будет выше, а значит, будет избыток нефти, что будет толкать цены вниз. То есть утро среды нам покажет, что к чему", — говорит Ус.

Почему в цене подскакивает больше всего дизель

Эксперт объясняет, что в Европе есть запасы бензина, и это предложение немного притормаживает колебания рынка, а вот запасов дизеля практически нет. Поэтому стоимость единицы растет в разы и это продолжится, ведь в Европе нефтеперерабатывающие предприятия ориентированы на бензин.

"Сейчас главный вопрос, насколько хватит запасов в развивающихся странах мира, запасов нефти для переработки. Ведь есть мнение, что запасы бензина за март были существенно использованы, и хватит ли их нам до конца апреля, здесь нет уверенности", — добавляет Ус.

Он объясняет: если будут сигналы, что запасов не хватает, цены действительно пойдут вверх. К примеру, бензин 95 сравнится с премиальным дизелем, что почти +30 грн. Здесь также не следует исключать, что сами АЗС не потеряют шанса заработать и могут подлить масла в огонь.

"Все говорят о росте цен, но никто не смотрит насколько эти цены реально выросли. Каждый хочет заложить себе дополнительный рост, чтобы больше заработать. И вот здесь главное, что Антимонопольный комитет, который обещал за этим следить, фактически ничего не сделал", — резюмировал Ус.

