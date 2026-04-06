Коттедж у моря и 13 млн грн: стало известно, кто из нардепов попался на незаконном обогащении

За народным избранником тянется скандальный шлейф

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили действующего народного депутата в незаконном обогащении на 13 млн грн. Фигурантом дела оказался Александр Качный.

Об этом "РБК-Украина" сообщили собственные источники. В то же время официально антикоррупционные органы не называют имя фигуранта.

"В течение 2020-2021 годов подозреваемый стал владельцем активов на общую сумму почти 13 млн грн, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов", — говорится в сообщении правоохранителей.

В НАБУ также отметили, что на указанные средства чиновник купил коттедж и земельный участок на побережье Черного моря (село Коблево), а также квартиру в центре Киева площадью 132,6 кв. м.

"Народный избранник в 2020-2021 годах приобрел активы, стоимость которых на 12,7 млн ​​грн превышала его законные доходы. Речь идет о: квартире в центре г. Киева площадью 132,6 кв. м и стоимостью 5,632 млн грн; элитном ремонте и обустройстве указанной квартиры на сумму 5,656 млн. грн; коттедже и земельном участке в курортном поселке Коблево общей стоимостью 1,694 млн грн", – пишет пресс-служба САП.

Также следствие установило, что парламентарий оформил имущество на своего знакомого, однако с декабря 2021 года проживал в столичной квартире, лично руководил всеми ремонтными работами и оплачивал их наличными.

Кто такой Александр Качный

Народный депутат Украины IX созыва Александр Качный был избран в Верховную Раду в 2019 году по списку ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Член Комитета по бюджету, входит в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Он является одним из депутатов, у кого скандалы тянутся годами и касаются сразу нескольких тем: пророссийских заявлений, возможных коррупционных историй и поведения в публичном пространстве.

Самый заметный блок — это его позиция по поводу войны с Россией. В 2021 году он отказывался признавать российскую агрессию и заявлял, что на Донбассе "украинцы воюют против украинцев", после чего демонстративно покинул студию ток-шоу. Перед полномасштабным вторжением в 2022 году Качный также публично обвинял Запад в "нагнетании" ситуации и фактически переводил ответственность за войну на США и Европу. После 24 февраля он, по данным движения "Честно", не осудил действия России.

Отдельно — политические решения и действия, вызвавшие общественный резонанс. В 2020 году Качный был среди инициаторов обращения в Конституционный суд, после которого была фактически разрушена система е-декларирования — это решение привело к одному из крупнейших антикоррупционных кризисов в Украине. Позже он голосовал за скандальный законопроект №5655 о градостроительстве, который критиковали как ослабляющий контроль общественности над застройкой.

Есть и истории, связанные с коррупционными подозрениями еще с 2000-х. Когда Качный возглавлял рыбное хозяйство, его обвиняли в лоббировании бизнеса своей семьи и манипуляциях с квотами на лов рыбы; это завершилось скандалом и фактическим сворачиванием ведомства. Во время работы в Киевском облсовете он фигурировал в расследованиях передачи больших лесных территорий структурам, связанным с политиками из окружения Виктора Януковича.

Еще одно направление – имущественные вопросы. Журналисты неоднократно писали, что значительная часть активов семьи оформлена на жену или других лиц: недвижимость, земельные участки, дорогие автомобили.

