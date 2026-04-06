Опасную не только для людей болезнь переносят комары. Есть ли угроза для Украины

Профилактика включает не только борьбу с насекомыми

На фоне вспышки дирофиляриоза в России возникает беспокойство и среди украинцев. Ведь эта паразитарная болезнь представляет угрозу как человеку, так и животным. Более того, переносчиком личинок дирофилярий являются комары.

"Телеграф" решил обратиться к экспертам, чтобы выяснить, угрожает ли Украине вспышка дирофиляриоза и как с ней можно бороться.

По словам энтомологов, дирофиляриозом могут болеть собаки, кошки, коровы и другие животные, а среди них и человек. Однако специфических способов борьбы фактически нет, ведь уменьшать популяцию этих же бродячих собак не гуманно.

"Чем больше в городах бродячих собак и кошек, тем больше сопутствующих инфекций у человека. Бездомные животные – стабильный источник дирофиляриоза, а разносят его комары", – говорит энтомолог.

Комар

По его словам, заражение животных – это обычное дело, а вот людей – редкий случай. Относительно вспышки и угрозы населению нужно иметь статистические данные, чтобы понять всю картину.

"Надо смотреть не на цифровой фактаж, а на динамику. Если сказать, что в городе-миллионнике есть пять случаев в год, то вроде бы и немного, а если оказывается, что 10 лет назад болело 5 человек в стране, то это повод беспокоиться", — добавляет собеседник.

Кроме того, не следует забывать и о том, что гельминтология не стоит на месте. То есть увеличение количества случаев дирофиляриоза может быть связано с усовершенствованием методов диагностики.

Возможна ли в Украине вспышка дирофиляриоза

Инфекционист и иммунолог Федор Лапий подчеркнул: "У нас этого добра хватает лет уже 15 так точно или больше. Я помню своего первого пациента. Первая мысль, что ему нужен психиатр. Потому что когда человек говорит, что под кожей что-то ползает, но никто того не видел, это вызывает определенные аналогии".

Федор Лапий

Какая динамика болезни в Украине и России

По словам энтомологов, в Украине официальная регистрация Министерством здравоохранения дирофиляриоза началась только с 1996 года (2 случая). Далее заболеваемость росла: в 1997 г. зафиксировано 4, в 1998 – 7, в 1999 – 10, в 2000 – 19, в 2001 – 25, в 2002 – 52 случая. В течение следующих 10 лет количество выявленных больных продолжало увеличиваться: заболеваемость повысилась в 52 раза. Также еще есть региональные данные, к примеру, с 1997 по 2002 год:

в Херсонской области фиксировали до 9.79 случаев на 100 000,

районы вокруг Черного и Азовского моря — 6.12-8.94 на 100 000;

западные области – 0.07–1.68 на 100 000;

Черкасская и Харьковская области – 2.43–3.71 на 100 000,

Сумская — 4.90-5.45 на 100 000.

Дирофиляриоз под микроскопом

При этом в России ситуация следующая за 2013-2023 было зарегистрировано 1248 случаев, а кумулятивная заболеваемость за этот период составляла 0,078 на 100 000 населения. По статистическим данным, резкий рост заболеваемости фиксировали после конца 1990-х. В частности:

1996-1998 — 28,

1999-2001 — 114,

2002-2008 — 303,

2008-2016 — 636.

Как бороться с дирофиляриозом

По словам энтомологов, профилактика включает в себя борьбу с комарами и их размножением. Сюда входит:

дезинсекция подвалов; мониторинг источников воды;

в частном секторе ликвидация микро-водоем;

регулярная полная смена воды в поилках для животных на улице;

удаление воды из емкостей с конденсатом от кондиционеров.

"Эти действия будут полезны для профилактики всех заболеваний, связанных с комарами. А их с каждым годом все больше. И будет еще больше", — говорят эксперты.

Профилактика дирофиляриоза

Для справки

Дирофиляриоз – это опасное паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями рода Dirofilaria. Они передаются через укусы комаров от инфицированных животных (собак, кошек) к человеку. У людей паразит чаще локализуется под кожей или в органах зрения, образуя узлы, зуд и ощущение "ползания".

Ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли нашествия комаров в Украине в этом году.