Цена пасхальной корзины заметно изменилась за год: что стало намного дороже, а что подешевело (инфографика)

Испечь паску в этом году стоит почти столько же, сколько и в прошлом

Цена на товары пасхальной корзинки в Украине дорожают с каждым годом. С 2025 по 2026 год продукты к празднику снова заметно прибавили в стоимости.

Об этом свидетельствует анализ "Телеграфа". Стоит отметить, что о подорожании продуктов к праздничному столу сообщают и профильные специалисты. Так, например, по данным экономиста Олега Пендзина, с начала полномасштабного вторжения средняя стоимость пасхальной корзинки удвоилась — с 950 гривен (в 2022) до 1980 гривен (в 2026).

"У нас получается, что в 22-м году у нас эта пасхальная корзина стоила 950 грн, а в 26-м году: по сути дела за четыре года у нас корзина удвоилась в цене — вот имеем такую ​​правдивую ситуацию", — сказал Пендзин.

Об этом же сообщает и Национальный научный центр "Институт аграрной экономики". Согласно его расчетам, стоимость пасхальной корзины в 2026 году составит в среднем 1903 гривны, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году.

"Телеграф" провел собственный анализ

Для расчетов мы взяли один из распространенных наборов пасхальной корзины — паска (мука пшеничная — 700 г., молоко — 300 мл., яйца — 6 шт., сахар — 300 г, сливочное масло — 150 г), 0,2 кг сала, 0,5 кг колбасы, 0,5 кг буженины, килограмм курицы, 0,5 кг твердого сыра, бутылка вина, 0,25 кг хрена, 0,5 кг консервированных огурцов, 0,5 кг свежих огурцов.

По данным сайта "Минфин", стоимость этих продуктов за последний год изменилась следующим образом:

Мука пшеничная (1 кг) — 20,7 гривны (в феврале 2025) и 21,9 (в феврале 2026);

Молоко (300 мл., 2.6%, например "Яготинское") — 17,6 гривны (апрель 2025) и 17,7 (в апреле 2026);

Яйца (6 шт., С1, например, "Ясенсвит") — 44,04 гривны (в апреле 2025) и 52,3 (в апреле 2026);

Сахар (300 г.) — 10,2 гривны (в апреле 2025) и 11,6 (в апреле 2026);

Сливочное масло (150 г.) — 16,2 гривны (апрель 2025) и 16,5 (апрель 2026);

Сало домашнее (200 г.) — 47,3 гривны (апрель 2025) и 54,9 (апрель 2026);

Колбаса (копченая, например, "Алан Брауншвейгская сырокопченая") — 521,4 гривны (апрель 2025) и 585,9 (апрель 2026);

Буженина (500 г., например, "Ятрань") — 285,3 гривны (апрель 2025) и 346,6 (апрель 2026);

Курица (тушка 1 кг.) — 52 (апрель 2025) и 64 (апрель 2026);

Твердый сыр (500 г., например, "Комо") — 264,6 гривны (апрель 2025) и 273,2 (апрель 2026);

Вино (бутылка, например, "Vardiani Пиросмани") — 104.3 гривны (апрель 2025) и 134,9 (апрель 2026);

Хрен (200 г.) — 28 гривен (апрель 2025) и 31 (в апреле 2026);

Огурцы консервированные (500 г.,например "Верес") — 107,5 гривны (апрель 2025) и 102,6 (в апреле 2026);

Огурцы свежие (500 г.) — 129,8 гривны (март 2025) и 229 (в апреле 2026).

Итог: в 2025 году за такую корзинку покупателю нужно было отдать 1648,94 гривны, а уже 2026 — 1942,1. Таким образом набор вплотную приблизился к отметке 2000 гривен и показал рост примерно на 17%, что совпадает с расчетами специалистов.

Детали: базовые продукты для теста (мука, молоко, сахар, масло) выросли в среднем всего на 1–3%. То есть испечь паску в этом году стоит почти столько же, сколько и в прошлом, а вот накрыть стол мясной нарезкой и свежими овощами стало заметно дороже.

Цены на Пасху 2026. Инфографика "Телеграф"

