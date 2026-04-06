В "Сильпо" упала цена на сыр к Пасхе: в других магазинах он почти на 30 гривен дороже

В украинских супермаркетах изменилась стоимость популярной молочной продукции. Существенно снизилась цена на творог известного бренда.

Речь идет о сыре "Ферма" кисломолочный 5%, 350г. "Телеграф" сравнил цены на этот товар в четырех популярных торговых сетях Украины: "Сільпо", "Фора", "Ашан" и Varus.

Где покупать выгоднее

Согласно результатам мониторинга, наиболее привлекательную цену предлагает сеть "Сильпо". Там упаковка сыра "Ферма" стоит 69,90 грн.

Сколько стоит творог в других магазинах

В сети "Фора" такой же сыр стоит 75,90 грн.

В "Ашане" стоимость составляет 99,00 грн.

В магазинах Varus за упаковку также придется отдать 99,00 грн.

Таким образом, покупая этот продукт у "Сільпо", можно сэкономить 29,10 грн. по сравнению с "Ашаном" или Varus. То есть в других магазинах этот сыр дороже почти на 42%.

Разница между самой выгодной ценой и предложением у ближайшего конкурента (Фора) составляет 6 гривен.

Напомним, что цены в супермаркетах могут изменяться в зависимости от сроков действия акционных предложений и региона расположения магазина.

