"Не для бедных". Украинцам объяснили, кому выгоден кэшбек на горючее

Экономисты показали, какие риски есть от программы

Кешбек на топливо – новый для украинцев. Заработал с 20 марта 2026 года и будет действовать до 1 мая.

Насколько эта идея актуальна для Украины, сможет ли повлиять на социальную ситуацию и чем потенциально может навредить, "Телеграф" спросил у экспертов.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман заметил, что от кэшбека выиграет только крупный бизнес. Он не распространяется на самые бедные категории: "В этом кэшбеке нет смысла никакого, потому что он для отдельных категорий, далеко не самых бедных категорий, владельцев авто, и полностью импортный товар, на импортное топливо, дизель, бензин, газ, который мы импортируем".

Он сравнил введение кэшбека из-за колебаний цены с сезонным ростом стоимости цен на овощи. " В бюджете реально средств очень мало осталось, дефицит бюджета огромен, а международники не спешат предоставлять нам новые транши помощи из-за неспособности парламента проголосовать за важные евроинтеграционные законы", — резюмировал специалист.

Экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко отметил, что максимально получить кэшбек можно только на примерно 100 литров бензина в месяц — 1000 грн, и возврат стоимости будет именно частным лицам, так что на уровень цен это не повлияет, разве что — на уровень потребления. Учитывая ограничение суммы, по мнению эксперта, "можно прогнозировать определенные изменения в структуре потребления продуктов и товаров".

Напомним, всего в пределах кэшбека можно получить 3000 грн максимум. Треть из этих денег может быть возвратом стоимости горючего. Однако изменили и проценты начислений в других категориях.

Экономический обозреватель и шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный напоминает — в бюджете не прибавилось доходов, есть "дыра в 400 млрд грн для финансирования военных". Он уверен, что расширение нацкешбека потенциально может иметь негативные последствия.

"Наверное, самым циничным выглядит история, что деньги на еБачок (как точно эту программу назвал депутат Ярослав Железняк), возьмут из фонда в поддержку перемещенных лиц.

Это означает, что некоторые украинцы, которые хотели бы вернуться в Украину из-за границы, у которых разрушено жилье, не вернутся, потому что жилье не построили, а эти деньги раздали другим", — говорит Черный и отмечает — сама идея компенсации за топливо, которое уже не подешевеет, выглядит странно.

