Никакой "химии", только специи: как покрасить яйца в фантастический изумрудный и желтый цвета (видео)

Забудьте об искусственных красителях

Украинка поделилась в соцсетях способом окрашивания пасхальных яиц в необычные изумрудные и ярко-желтые оттенки. Для этого понадобятся только натуральные ингредиенты и никакой химии.

В видео она использует простые ингредиенты – специи и чай – чтобы получить глубокие, насыщенные оттенки без искусственных красителей. Роликом пользовательница с ником kris_estet поделилась в Инстаграмм.

Что пригодится для пасхальных яиц изумрудного цвета

вода — 2 литра;

куркума – 1 ст. л.;

чай каркаде – 3 ст. л.;

яйца белого цвета – 4-5 шт;

масло для блеска.

Способ приготовления:

В кастрюлю добавляем каркаде и куркуму, заливаем водой, вливаем уксус и тщательно перемешиваем. В подготовленный раствор кладем сырые белые яйца, доводим до кипения, после чего убавляем огонь и варим примерно 12–15 минут.

После этого яйца оставляем в окрасочной жидкости до полного охлаждения. Чтобы получить насыщенный изумрудный оттенок, их лучше оставить настаиваться на ночь. Утром скорлупу вытираем сухой салфеткой, а для легкого блеска по желанию смазываем растительным маслом.

Пасхальный рисунок изумрудного цвета. Фото: instagram.com/kris_estet

Что пригодится для пасхальных яиц желтого цвета

вода — 2 литра;

уксус — 2 ст.л.;

белые яйца — 4-5 шт.

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем воду и уксус, добавляем куркуму и тщательно размешиваем. Сырые белые яйца кладем в раствор и доводим до кипения, после чего убавляем огонь и варим примерно 12–15 минут.

Изумрудная и желтая пасхальная яйцо. Фото: instagram.com/kris_estet

Чтобы добиться насыщенного желтого цвета, яйца оставляем в жидкости на ночь. Утром их протираем сухой салфеткой, а по желанию для блеска можно слегка смазать растительным маслом.

