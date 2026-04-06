Никакой "химии", только специи: как покрасить яйца в фантастический изумрудный и желтый цвета (видео)
Забудьте об искусственных красителях
Украинка поделилась в соцсетях способом окрашивания пасхальных яиц в необычные изумрудные и ярко-желтые оттенки. Для этого понадобятся только натуральные ингредиенты и никакой химии.
В видео она использует простые ингредиенты – специи и чай – чтобы получить глубокие, насыщенные оттенки без искусственных красителей. Роликом пользовательница с ником kris_estet поделилась в Инстаграмм.
Что пригодится для пасхальных яиц изумрудного цвета
- вода — 2 литра;
- куркума – 1 ст. л.;
- чай каркаде – 3 ст. л.;
- яйца белого цвета – 4-5 шт;
- масло для блеска.
Способ приготовления:
В кастрюлю добавляем каркаде и куркуму, заливаем водой, вливаем уксус и тщательно перемешиваем. В подготовленный раствор кладем сырые белые яйца, доводим до кипения, после чего убавляем огонь и варим примерно 12–15 минут.
После этого яйца оставляем в окрасочной жидкости до полного охлаждения. Чтобы получить насыщенный изумрудный оттенок, их лучше оставить настаиваться на ночь. Утром скорлупу вытираем сухой салфеткой, а для легкого блеска по желанию смазываем растительным маслом.
Что пригодится для пасхальных яиц желтого цвета
- вода — 2 литра;
- уксус — 2 ст.л.;
- белые яйца — 4-5 шт.
Способ приготовления:
В кастрюлю наливаем воду и уксус, добавляем куркуму и тщательно размешиваем. Сырые белые яйца кладем в раствор и доводим до кипения, после чего убавляем огонь и варим примерно 12–15 минут.
Чтобы добиться насыщенного желтого цвета, яйца оставляем в жидкости на ночь. Утром их протираем сухой салфеткой, а по желанию для блеска можно слегка смазать растительным маслом.
