В США переговоры о войне в Украине пройдут без россиян. Что известно сейчас

Представители Москвы не согласились ехать на встречу в Америку

Двусторонние переговоры по прекращению войны России против Украины состоятся в субботу, 21 марта в США. Украинская делегация уже прибыла в Майами.

Об этом сообщает "Укринформ". С американской стороны участие в переговорах возьмут спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кто представляет Украину на переговорах в Майами

От Украины на переговоры с американцами в США прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в США отправилась "политическая" часть украинской переговорной группы.

Почему возникла пауза в переговорах

С началом войны на Ближнем Востоке внимание Соединенных Штатов сместилось туда. Мирные переговоры между Украиной, США и РФ переносились несколько раз. Встреча планировалась на конец февраля, затем на начало марта, но ее постоянно откладывали.

Как говорил Зеленский, разыгралась "целая Санта-Барбара". Из-за войны в Иране США готовы были провести очередной раунд переговоров только на своей территории. Украинская сторона сразу согласилась, но россияне были категорически против встречи в Штатах. Как видим, представители РФ, так и не решились прилететь в США для переговоров.

Трехсторонние переговоры о завершении войны РФ против Украины — хроника

Предыдущий (третий) раунд трехсторонних переговоров прошел 17-18 февраля в Женеве. Рустем Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Предыдущая встреча сторон состоялась в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 4-5 февраля 2026 года. Первые переговоры в формате Украина-США-Россия прошли 23-24 января также в Абу-Даби. Обсуждения были сосредоточены на завершении войны и в дальнейшем процессе мирных договоренностей.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский назвал пять угроз перед переговорами с Россией. По его словам, важно не допустить, чтобы Москва подошла к переговорам с ощущением усиленных позиций.