Зеленский встретился с делегацией США в Берлине. Что известно на эту секунду (фото, видео)
-
-
Встреча делегаций Украины и США проходит в здании федерального канцлера в Берлине
В воскресенье, 14 декабря, в Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией и представителями ЕС.
Об этом глава государства написал в своем Телеграмм-канале. Делегацию США возглавляют зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф.
"Начали встречу", — написал Зеленский.
Что известно о встрече делегаций в Берлине
По информации издания Bild, через встречу в Берлине введены масштабные меры безопасности. Для сил правопорядка объявлен самый высокий уровень опасности — "0". Это означает, что сверхвысокая вероятность нападения или покушения. В протоколах безопасности прописана возможность, в частности, выставить дополнительных снайперов, загерметизировать канализационные люки, перекрыть движение транспорта, привлечь кинологические подразделения и т.д.
Комментируя подготовку ко встрече Владимир Зеленский отметил, что главным основанием для мира будут гарантии безопасности для Украины. Он добавил, что рассчитывает на дальнейшую конструктивную работу с партнерами.
"Многие важные детали, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Только надежные гарантии сработают на мир", — подчеркнул президент.
Позиция ФРГ
Как сообщал "Телеграф", канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что глава Кремля Владимир Путин стремится к фундаментальному изменению границ в Европе. И если Украина проиграет, он не остановится, потому что хочет восстановить СССР в его бывших границах.
"Это представляет огромную угрозу, в том числе и военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи. Поэтому дальнейшая помощь Украине и единству Европы в стратегическом сотрудничестве с Британией являются приоритетами во внешней и политике безопасности. Важно также как можно дольше сохранить НАТО, эффективность которого неоднократно подвергалась сомнению Трампом", — подчеркнул Мерц.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам Владимира Зеленского, Украина не получала официальный ответ от администрации США на последние предложения по "мирному плану Трампа".