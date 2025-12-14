Зеленский встретился с делегацией США в Берлине. Что известно на эту секунду (фото, видео)

Встреча делегаций Украины и США проходит в здании федерального канцлера в Берлине

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией и представителями ЕС.

Об этом глава государства написал в своем Телеграмм-канале. Делегацию США возглавляют зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф.

"Начали встречу", — написал Зеленский.

Стив Виткофф, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц

В Берлине началась встреча украинской и американской делегаций

В Берлине началась встреча украинской и американской делегаций

Украинская делегация в Берлине

Американская делегация в Берлине

Что известно о встрече делегаций в Берлине

По информации издания Bild, через встречу в Берлине введены масштабные меры безопасности. Для сил правопорядка объявлен самый высокий уровень опасности — "0". Это означает, что сверхвысокая вероятность нападения или покушения. В протоколах безопасности прописана возможность, в частности, выставить дополнительных снайперов, загерметизировать канализационные люки, перекрыть движение транспорта, привлечь кинологические подразделения и т.д.

Полицейский спецназовец в Берлине. Фото Reuters

Комментируя подготовку ко встрече Владимир Зеленский отметил, что главным основанием для мира будут гарантии безопасности для Украины. Он добавил, что рассчитывает на дальнейшую конструктивную работу с партнерами.

"Многие важные детали, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Только надежные гарантии сработают на мир", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский и Рустем Умеров

Позиция ФРГ

Как сообщал "Телеграф", канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что глава Кремля Владимир Путин стремится к фундаментальному изменению границ в Европе. И если Украина проиграет, он не остановится, потому что хочет восстановить СССР в его бывших границах.

"Это представляет огромную угрозу, в том числе и военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи. Поэтому дальнейшая помощь Украине и единству Европы в стратегическом сотрудничестве с Британией являются приоритетами во внешней и политике безопасности. Важно также как можно дольше сохранить НАТО, эффективность которого неоднократно подвергалась сомнению Трампом", — подчеркнул Мерц.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам Владимира Зеленского, Украина не получала официальный ответ от администрации США на последние предложения по "мирному плану Трампа".