Зеленский встретился с делегацией США в Берлине. Что известно на эту секунду (фото, видео)

Вадим Михальченко
В Берлине начались переговоры Украины и США. Владимир Зеленский Новость обновлена 14 декабря 2025, 19:22
В Берлине начались переговоры Украины и США. Владимир Зеленский. Фото Коллаж "Телеграфа"

Встреча делегаций Украины и США проходит в здании федерального канцлера в Берлине

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией и представителями ЕС.

Об этом глава государства написал в своем Телеграмм-канале. Делегацию США возглавляют зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф.

"Начали встречу", — написал Зеленский.

Стив Виткофф, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц
В Берлине началась встреча украинской и американской делегаций
Украинская делегация в Берлине
Американская делегация в Берлине
Что известно о встрече делегаций в Берлине

По информации издания Bild, через встречу в Берлине введены масштабные меры безопасности. Для сил правопорядка объявлен самый высокий уровень опасности — "0". Это означает, что сверхвысокая вероятность нападения или покушения. В протоколах безопасности прописана возможность, в частности, выставить дополнительных снайперов, загерметизировать канализационные люки, перекрыть движение транспорта, привлечь кинологические подразделения и т.д.

Полицейский спецназовец в Берлине
Полицейский спецназовец в Берлине. Фото Reuters

Комментируя подготовку ко встрече Владимир Зеленский отметил, что главным основанием для мира будут гарантии безопасности для Украины. Он добавил, что рассчитывает на дальнейшую конструктивную работу с партнерами.

"Многие важные детали, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Только надежные гарантии сработают на мир", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский и Рустем Умеров
Владимир Зеленский и Рустем Умеров

Позиция ФРГ

Как сообщал "Телеграф", канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что глава Кремля Владимир Путин стремится к фундаментальному изменению границ в Европе. И если Украина проиграет, он не остановится, потому что хочет восстановить СССР в его бывших границах.

"Это представляет огромную угрозу, в том числе и военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи. Поэтому дальнейшая помощь Украине и единству Европы в стратегическом сотрудничестве с Британией являются приоритетами во внешней и политике безопасности. Важно также как можно дольше сохранить НАТО, эффективность которого неоднократно подвергалась сомнению Трампом", — подчеркнул Мерц.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам Владимира Зеленского, Украина не получала официальный ответ от администрации США на последние предложения по "мирному плану Трампа".

