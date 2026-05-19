Уступает не только в скорости: чем отличается городской транспорт в Киеве и трех популярных столицах Европы (фото)

В Европе делают ставку на трамваи и городские электрички

На фоне запланированного подорожания проезда в Киеве, уже вызвавшего бурю возмущения горожан, "Телеграф" решил рассказать о том, чем отличается общественный транспорт в трех популярных европейских столицах. Автобусы там ходят и по ночам, а троллейбусы долгое время были в прошлом, однако в Праге решили их возродить в модернизированном виде.

Варшава

Система общественного транспорта в Варшаве считается одной из самых интегрированных в Центральной Европе. В городе действует единая сеть, в которую входят автобусы, трамваи, метро и городская электричка SKM.

Один и тот же билет действует почти на все виды транспорта: автобус, трамвай, метро и часть пригородных поездов.

Метро в Варшаве значительно меньше киевского. В городе работают только две линии, тогда как в Киеве — три. Однако польская столица делает большую ставку именно на трамваи и наземный транспорт.

Метро в Варшаве. Фото: wtp.waw.pl

Варшавская трамвайная сеть насчитывает более 20 линий и сотни километров путей. При этом многие маршруты проходят по выделенным полосам, поэтому трамваи меньше стоят в пробках.

Электричка SKM помогает быстро добираться из пригородов и окраин в центр. Примечательно, что городская скоростная железная дорога включена в общую билетную систему ZTM.

Городская электричка в Варшаве. Фото: wtp.waw.pl

В то время как троллейбусов в городе нет уже много десятилетий, Варшава активно закупает электробусы. Город считается одним из лидеров Европы по их количеству.

Стоит отметить, что автобусные маршруты разделены на различные типы с соответствующими пометками: стандартные, быстрые, экспресс-линии, зональные и ночные. Быстрые и экспресс-линии отличаются от других меньшим количеством остановок, а ночные – курсируют после закрытия метро.

Автобус в Варшаве. Фото: wtp.waw.pl

Кроме того, транспорт в Польше активно адаптируют для маломобильных пассажиров. На маршрутах работает большое количество низкопольных трамваев и автобусов, куда можно легко въехать на кресле-коляске.

Важная особенность Варшавы — цифровизация системы. Билеты массово покупают через приложения, прежде всего Jakdojade. Билетом можно пользоваться в течение определенного времени, а не на одну поездку. Например, существуют билеты на 20, 75 или 90 минут.

Берлин

Одной из крупнейших в Европе является система общественного транспорта в Берлине. В городе действует единая сеть, объединяющая метро U-Bahn, городские электрички S-Bahn, автобусы, трамваи и даже речные паромы.

Как и в Варшаве, один билет в Берлине действует почти на все виды транспорта. По одному проездному можно пользоваться метро, электричками, трамваями, автобусами и частью паромных линий.

Метро Берлина значительно больше киевского. Система U-Bahn насчитывает девять линий и около 175 станций.

Метро в Берлине. Фото: the-berliner.com

Карта метрополитена Берлина. Фото: bvg.de

При этом важную роль играют и городские электрички S-Bahn, которые соединяют центр с отдаленными районами и пригородами.

Городская электричка в Берлине. Фото: sbahn.berlin

В отличие от Киева, где трамвайная сеть в последние десятилетия сокращалась, в Берлине трамвай остается важной частью транспорта. Особенно активно он используется в восточной части города. Многие маршруты проходят по выделенным линиям и не зависят от автомобильных пробок.

Трамвай в Берлине. Фото: sparknews.funkemedien.de

Троллейбусов в современном Берлине нет — их ликвидировали еще в XX веке.

Зато автобусная сеть очень большая и дополняет метро и электрички, особенно в районах, куда не доходят трамваи. Есть обычные маршруты, экспресс-автобусы X, MetroBus с частым движением и ночные линии.

Знаменитые двухэтажные желтые автобусы BVG стали одним из символов города. При этом в центре автобусы нередко медленнее метро из-за плотного трафика.

Двухэтажный желтый автобус — символ Берлина. Фото: urban-transport-magazine.com

Кроме того, в Берлине развит ночной транспорт. В выходные часть линий метро и электричек работает круглосуточно, а в будние дни после закрытия метро курсируют ночные автобусы и трамваи.

Интересной особенностью Берлина являются паромы, которые входят в систему общественного транспорта. На некоторых маршрутах ими можно пользоваться по обычному городскому билету.

Паром в Берлине. Фото: the-berliner.com

Транспорт в Германии также адаптирован для маломобильных пассажиров. На станциях работают лифты и пандусы, а большинство современных автобусов и трамваев являются низкопольными. Для людей на креслах-колясках действует специальная служба сопровождения.

Еще одна особенность — зональная система оплаты. Берлин разделен на тарифные зоны A, B и C, а стоимость поездки зависит от расстояния. При этом билеты действуют определенное время и позволяют делать пересадки между различными видами транспорта.

Прага

Система общественного транспорта в Праге работает как часы, а также считается одной из самых удобных в Европе. В городе действует единая сеть, объединяющая метро, трамваи, автобусы, пригородные поезда и даже фуникулер на холм Петршин.

Как и в Варшаве и Берлине, один билет в Праге действует сразу на несколько видов транспорта. По одному проездному можно пользоваться метро, трамваями, автобусами и частью пригородных поездов.

Метро Праги по размерам сопоставимо с киевским. В городе работают три линии и более 60 станций.

Однако главным символом пражского транспорта многие считают именно трамваи, которые остаются его основой. Трамвайная сеть в чешской столице является одной из крупнейших в Европе и охватывает значительную часть города. Многие линии имеют выделенные пути, а интервалы движения даже поздно вечером остаются относительно короткими.

Трамвай в Праге. Фото: expats.cz

Троллейбусы в Праге долго отсутствовали — историческую сеть закрыли в 1972 году. Однако сейчас город постепенно возвращает этот вид транспорта: в чешской столице уже работают современные троллейбусные линии с частичным автономным ходом.

У таких машин есть аккумуляторные батареи. На участках, где контактной сети нет, троллейбус опускает "рога" и продолжает движение как электробус. Потом снова подключается к проводам и одновременно подзаряжается. Такое решение используют, чтобы не тянуть провода через исторические районы.

Троллейбусы в Праге. Фото: urban-transport-magazine.com

Автобусы в Праге особенно важны для холмистых районов и окраин, где строительство трамвайных линий или метро затруднено. Есть как городские, так и пригородные маршруты, интегрированные в общую систему PID. Ночью часть автобусных маршрутов заменяет метро.

Интересной особенностью Праги является фуникулер на холм Петршин, который входит в систему общественного транспорта. Для поездки на нем подходит обычный городской билет.

Фуникулер на холм Петршин. Фото: dpp.cz

Как и в других европейских столицах, транспорт в Чехии активно адаптируют для маломобильных пассажиров. Увеличивается количество низкопольных трамваев и автобусов, а многие станции метро оборудованы лифтами и специальными подъемниками.

Также в Праге активно используются мобильные приложения для покупки билетов и построения маршрутов. Билеты в основном рассчитаны не на количество поездок, а на время действия — например, на 30 или 90 минут.

Чем отличается транспорт в Киеве от европейских столиц?

Главное отличие европейских систем общественного транспорта от киевской заключается скорее в уровне интеграции и стабильности работы. В Варшаве, Берлине и Праге единые пересадочные билеты и временные тарифы давно стали привычной частью системы, тогда как в Киеве подобные решения только начинают внедрять. Кроме того, европейские столицы активнее развивают скоростной наземный транспорт, городские электрички и ночные маршруты.

При этом Киев постепенно движется в том же направлении. В столице уже действует единая система оплаты, растет количество низкопольного транспорта. В апреле Департаменте транспортной инфраструктуры Киевсовета сообщали, что его доля в наземном транспорте уже составляет 89,4%.

Столичные власти готовятся внедрить полноценный пересадочный билет. Однако по уровню доступности метро, стабильности интервалов и интеграции различных видов транспорта Киев пока все еще уступает многим европейским столицам.

Стоит отметить, что троллейбусов вообще нет в Берлине и Варшаве, их заменили другие виды транспорта. А в Праге "рогачей" решили возродить в модернизированном виде, когда машина может отключаться от сети и автономно проезжать определенное расстояние. Такое решение было бы актуально для Киева из-за риска блэкаутов.

Что касается курсирования автобусов по ночам, для украинцев это не своевременно из-за комендантского часа.

Ранее "Телеграф" сравнил цены на проезд в Киеве, Варшаве, Берлине и Праге. Выяснилось, что даже после июльского повышения тарифов в Киеве разовый билет будет самым дешевым. Вместе с тем проездные будут значительно дороже, чем в европейских столицах.