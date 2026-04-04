Россия уже атакует Европу: Сикорский объяснил, началась ли Третья мировая война

Пока что противостояние между Востоком и Западом не приобрело глобальный масштаб

В течение многих лет страны Запада не признавали, что Россия развязала гибридную войну против них. Но Третьей мировой войной действия агрессора пока назвать нельзя.

Только сейчас большинство людей в Европе стало понимать, чего именно хочет РФ. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Россия ведет "скрытую" войну

По словам министра, Россия развязала гибридную войну против западного мира. И это выражается не только в провокациях, но и агрессивных действиях.

"Гибридная война России против Запада продолжается. Гибридная война не означает просто неприятности в интернете. Это означает агрессию, которая не достигает порога кинетической атаки", — отметил министр.

Диверсии и провокации РФ против Европы

Он подчеркнул, что руководство России не раз пересекало этот символический порог. В частности, путем диверсий и демонстративных убийств своих оппонентов, которые находились на территории Европы.

"Некоторые действия россиян являются кинетическими. Когда вы кладете взрывчатку на рельсы и подрываете ее под движущимся поездом, с намерением устроить его сход с рельсов, что, собственно, они и сделали в Польше. Это кинетическая атака. Когда вы отправляете отряды убийц в Великобританию, в Германию, это кинетическая атака. Когда вы кладете легковоспламеняющиеся вещества в багаж на борту самолетов, это могло быть кинетической атакой, плюс когнитивная война, плюс дезинформация, плюс шпионаж, плюс вмешательство в политические процессы. Следовательно, в течение многих лет Запад не признавал, что Россия совершает агрессию против него. Но сейчас, думаю, большинство людей это видят", – подчеркнул Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото Википедия

