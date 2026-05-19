"Путин пожалеет". Что на самом деле означает заявление Си Цзиньпина Трампу

Эксперты рассказали, действительно ли Пекин устал от Москвы

Неофициальный разговор президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что президент РФ Владимир Путин в конце концов может пожалеть о вторжении в Украину, вызывает вопросы. В частности, действительно ли Китай устал от Москвы и хочет унять амбиции Кремля с помощью Белого дома или Международного криминального суда (МКС)?

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы получить ответы.

Как отметил украинский журналист и публицист Виталий Портников, возможное непубличное заявление Си Цзиньпина вероятнее всего было не о создании союза Китай-США, а о чем-то другом. Ведь Вашингтон предлагал Пекину совместно уничтожить Международный криминальный суд (МКС), а не приструнить Путина с его помощью.

"То есть это предложение союза на троих", — говорит эксперт.

Виталий Портников

Похожее мнение высказал и политический эксперт, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он не считает, что Китай устал от чего-либо.

"Ему интересно продолжение войны России против Украины, потому что Россия истощается, а Запад отвлекается от происходящего в Украине, и нет возможности сконцентрировать ресурс на Китае. Вряд ли Китай может приструнить Россию с помощью МКС или США. Нет такого ресурса у США, чтобы надавить на Россию. Единственные, кто могут помочь, — это европейцы.

Если европейцы поставят вопрос ребром перед Китаем, что Россия в таком виде не должна существовать, потому что создает больше проблем, чем дает преимуществ, и [предложат] обмен на хорошее торговое соглашение — Китай пойдет на это и демонтирует Россию", — говорит политолог.

Тарас Загородний

Эксперт считает заявления Financial Times выдумками, не соответствующими реальности, что Си Цзиньпин якобы заявил, что "Путин пожалеет о вторжении в Украину".

"Слова здесь не стоят ничего, потому что китайца все устраивает", — подытожил Тарас Загородний.

Что предшествовало

Издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Соединенных Штатов сказал Дональду Трампу, что правитель России Владимир Путин может в конце концов пожалеть о своем вторжении в Украину.

"По словам нескольких источников, знакомых с оценкой США саммита в Пекине на прошлой неделе, президент Китая сделал эти комментарии во время широких переговоров, которые касались Украины, и включали предложение Трампа о сотрудничестве трех лидеров по борьбе с Международным криминальным судом (МКС)", — говорится в материале.

