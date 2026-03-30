Штрафы, предупреждения и обвинения в некомпетентности: что стоит за скандалом НБУ и Смелянского

Смелянский в соцсети перешел на личности

Конфликт между Национальным банком Украины и руководителем "Укрпочты" Игорем Смилянским через несколько дней перерос с вопроса штрафа в публичный спор. Стороны обменялись заявлениями, интервью и резкими репликами, а генеральный директор почтового оператора обвинил регулятор во всех грехах.

"Телеграф" разбирался в споре "Укрпочты" и НБУ. От обычных пресс-релизов дело дошло до личных оскорблений и нецензурной брани.

Штраф НБУ: за что и сколько

Отправной точкой конфликта стало решение НБУ от 16 марта применить к "Укрпочте" меру влияния — штраф за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Регулятор наказал компанию за непредоставление запрошенной информации и докментов в соответствии с установленными требованиями и сроками. Сумма штрафа составила 255 тысяч гривен, которые необходимо оплатить в течение 5 дней.

Просто штраф или что-нибудь большее?

Дополнительное измерение появилось после интервью народного депутата Украины, главы налогового комитета Данила Гетманцева изданию Liga.net. В нем он прямо упомянул о напряженных отношениях между Смилянским и главой НБУ Андреем Пышным.

Это подтвердило, что ситуация выходит за пределы одного штрафа и имеет признаки персонального конфликта между руководителями двух институтов.

Реакция Смилянского

Игорь Смилянский отреагировал на штраф достаточно резко. В Facebook он дал понять, что вопрос не в сумме, которую компания уплатила в указанные сроки, а в подходе регулятора. Он назвал меру влияния давлением на компанию, очередной попыткой заблокировать создание "Укрпочта Банка" и нарушением базовых принципов корпоративного управления.

Также руководитель "Укрпочты" фактически обвинил НБУ в превышении полномочий, потому что он якобы хочет контролировать не только назначение, но и деятельность членов наблюдательных советов банков и финансовых компаний.

"Кто самый мощный национальный банк мира? Это Центральный банк США или Федеральная резервная система. Так вот, они не имеют права согласовывать членов наблюдательных советов банков США, таких как JPMorgan, Citibank и т.д.", — написал он.

В то же время на сайте "Укрпочты" появилось заявление, в котором говорится, что компания рассматривает эту ситуацию не как технический спор по документам, а как принципиальную попытку вмешательства в независимость корпоративного управления в Украине. Также "Укрпочта" предупредила, что будет отстаивать эту позицию в суде.

"Не могу стать гривной, чтобы всем нравиться"

27 марта конфликт вышел на новый уровень после публикации интервью Смилянского liga.net, где он критиковал Нацбанк. В частности, он снова обвинил НБУ в чрезмерном регуляторном давлении. Руководитель "Укрпочты" анонсировал публикацию в соцсети с комментарием в саркастическом стиле.

"НБУ не понравилось мое сообщение. Ну как говорится не в первый и не в последний раз. Так получилось, что в жизни я уже не смогу стать ни Мисс Украина, ни гривной, чтобы всем нравиться", — написал он.

Эта фраза стала своеобразной декларацией его позиции: конфликт не сглаживается, а переходит в открытую публичную плоскость.

Заявление НБУ

В свою очередь Нацбанк обвинил Смелянского в попытках дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность. В НБУ подчеркнули, что нарушения в деятельности "Укрпочты" являются системными и добавили, что компания уже получала штраф и предупреждения.

В марте 2024 года на акционерное общество был наложен штраф в сумме 17 387 053 грн за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга, отсутствие достаточных процедур управления рисками, надлежащей автоматизации процессов выявления подозрительных операций и ненадлежащую проверку клиентов были вынесены письменные предупреждения в августе и декабре 2025 года.

"Система корпоративного управления, построенная в АО "Укрпочта", не отвечает нормативным требованиям Национального банка и лучшей международной практике. То, что АО "Укрпочта" длительное время не имела сформированного Наблюдательного совета, ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением генеральным директором, который, кроме операционной деятельности, осуществляет часть функций Наблюдательного совета, привели к комплексным проблемам в работе компании", – говорится в сообщении.

Также регулятор подчеркнул, что для получения банковской лицензии любой претендент должен демонстрировать безупречную деловую репутацию, эффективную систему управления и полное соблюдение регуляторных требований и подать соответствующий запрос.

"Игнорирование этих стандартов неприемлемо. Считаем уместным подчеркнуть, что на фоне публичных заявлений СЕО АО "Укрпочты" относительно планов покупки банка общество ни разу не предоставило НБУ соответствующий пакет документов для рассмотрения", — отметили в пресс-службе.

"Банковский оракул теряет берега"

В понедельник, 30 марта, Смелянский опубликовал резкий ответ на последнее заявление Нацбанка, обвинив его главу во всех грехах. В начале сообщения он предупредил, что пишет не как руководитель "Укрпочты", а как гражданин. Видимо, поэтому не гнушался даже нецензурной бранью.

Он отметил, что ни в одной стране регулятор не может публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказываться о компетентности руководителя того или иного учреждения.

"Вы как компетенцию мерили? По себе? То есть в компетентности руководителей банков, которые мыли средства, занимались мискодингом, были замазаны в Энергоатоме, сейчас по уши в "игорке" и в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", – добавил он.

По словам Смилянского, "НБУ не впервые теряет берега и какие-либо признаки беспристрастности". "Год назад наш главный банковский оракул (очевидно так Смилянский назвал Андрея Пышного – ред.) предсказал дефолт "Укрпочты", отметил в письме премьер-министру необходимость докапитализации "Укрпочты" из бюджета в минимум на 826 миллионов гривен", — добавил он.

Также НБУ, по словам Смилянского, якобы указал, что дефолт "Укрпочты" — один из четырех ключевых рисков финансового рынка на 2025 год, если не будет докапитализации из бюджета.

Вместе с тем капитал "Укрпочты", который вскоре будет подтвержден международными аудиторами, по словам Смилянского, составляет несколько миллиардов гривен, а 4-й квартал компания закончила с рекордной с начала войны прибылью.

"Итак, еще раз: оракул из вас никакой. Год назад я сказал, что выводы НБУ о дефолте Укрпочты — это пи***ж, и сейчас с удовольствием снова повторю то же в глаза. Кстати, надеюсь, что другие прогнозы НБУ лучшего качества, хотя не уверен", – говорится в сообщении.

Смелянский отметил, что протоколы Наблюдательного совета и корпоративного управления "Укрпочты" заинтересовали НБУ только с сентября 2025 года НБУ, после того как "господин Пышный безосновательно обвинил меня во всех грехах на Совете по финансовой стабильности (у меня есть фото его презентации), я ему пообещал, что "ужарю" его за поклеп".

Он также пояснил, что формирование Наблюдательного совета – это ответственность акционера (Министерства развития общин и территорий) и Министерства экономики.

"Андрей Григорьевич, так вы на них наехали по корпуправлению и несформированию Наблюдательного совета? Правда? Не владеете базовыми основами корпуправления: кто за что отвечает?", — написал Смилянский и подчеркнул, что у Совета НБУ с 2022 года нет председателя, а вместо восьми членов есть только пять.

"Притом, что два из них — бывшие ваши подчиненные. Вы видите конфликт интересов? Я — нет) Представляете срач, если бы в Наблюдательный совет "Укрпочты" вошли заместители Смилянского?", — говорится в сообщении.

Также Смилянский отметил, что после того, как НБУ "опустил" капитал "Укрпочты", она не имела права подавать документы на приобретение банка.

"Поэтому писать такое — это, извините, трэш. Ну почти как требовать у человека с инвалидностью, у которого нет рук, подержать банковскую карточку для фото", — напомнил он скандальный случай, возмутивший в свое время всю Украину.

"НБУ до сих пор не позволяет работать в режиме офлайн. Знаете почему? Чтобы, не дай Бог, человек, который находится в перечне подсанкционных лиц, не пришел и не оплатил коммуналку за канализацию. Я считаю, что желание, чтобы террорист или подсанкционное лицо жило без туалета, — это серьезная причина не давать работать в условиях, когда в стране часто нет связи и электричества", – иронизирует Смелянский.

Относительно обвинения в том, что он, как генеральный директор, является единоличным руководящим органом "Укрпочты", Смелянский грубо ответил, что "мнение НБУ здесь никто не спрашивал".

"Поэтому, будет в "Укрпочте" правление или генеральный директор, — решать не НБУ, а акционерам. Понимаю, что прямо руки чешутся набросать на меня кучу штрафов, а потом не согласовать из-за "репутации", но этакая шахматная комбинация. На первый детский разряд", — резюмировал он и добавил, что готов публично дебатировать с главой НБУ.

