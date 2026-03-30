Штрафи, попередження та звинувачення в некомпетентності: що стоїть за скандалом НБУ та Смілянського

Смілянський у соцмережі перейшов на особистості

Конфлікт між Національним банком України та керівником "Укрпошти" Ігорем Смілянським за кілька днів переріс із питання штрафу у публічну суперечку. Сторони обмінялися заявами, інтерв’ю та різкими репліками, а генеральний директор поштового оператора звинуватив регулятор в усіх гріхах.

"Телеграф" розбирався у суперечці "Укрпошти" та НБУ. Зі звичайних пресрелізів справа дійшла до особистих образ та нецензурної лайки.

Штраф НБУ: за що і скільки

Відправною точкою конфлікту стало рішення НБУ від 16 березня застосувати до "Укрпошти" захід впливу — штраф за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Регулятор покарав компанію за неподання інформації, що запитувалася відповідно до установлених вимог та строків. Сума штрафу склала 255 тисячі гривень, які необхідно сплатити впродовж 5 днів.

Просто штраф чи щось більше?

Додатковий вимір з’явився після інтерв’ю народного депутата України, голови податкового комітету Данила Гетьманцева виданню Liga.net. У ньому він прямо згадав про напружені відносини між Смілянським і головою НБУ Андрієм Пишним.

Це підтвердило, що ситуація виходить за межі одного штрафу і має ознаки персонального конфлікту між керівниками двох інституцій.

Реакція Смілянського

Ігор Смілянський відреагував на штраф досить різко. У Facebook він дав зрозуміти, що питання не у сумі, який компанія сплатила в означені строки, а у підході регулятора. Він назвав захід впливу тиском на компанію, черговою спробою заблокувати створення "Укрпошта Банку" та порушенням базових принципів корпоративного управління.

Також керівник "Укрпошти" фактично звинуватив НБУ у перевищенні повноважень, тому що він нібито хоче контролювати не лише призначення, а й діяльність членів наглядових рад банків та фінансових компаній.

"Хто найпотужніший національний банк світу? Це Центральний банк США або Федеральна резервна система. Так от, вони НЕ МАЮТЬ права погоджувати членів наглядових рад банків США, таких як JPMorgan, Citibank тощо", – написав він.

Водночас на сайті "Укрпошти" з'явилася заява, у якій йдеться, що компанія розглядає цю ситуацію не як технічний спір щодо документів, а як принципову спробу втручання в незалежність корпоративного управління в Україні. Також "Укрпошта" попередила, що відстоюватиме цю позицію в суді.

"Не можу стати гривнею, щоб усім подобатися"

27 березня конфлікт вийшов на новий рівень після публікації інтерв’ю Смілянського liga.net, де він відкрито критикував Нацбанк. Зокрема, він знову звинуватив НБУ у надмірному регуляторному тиску. Керівник "Укрпошти" анонсував публікацію у соцмережі з коментарем у саркастичному стилі.

"НБУ не сподобався мій допис. Ну як то кажуть не вперше і не в останнє. Так вийшло, що у житті я вже не зможу стати ані Міс Україна, ані гривнею, щоб всім подобатись", — написав він.

Ця фраза стала своєрідною декларацією його позиції: конфлікт не згладжується, а переходить у відкриту публічну площину.

Заява НБУ

Своєю чергою Нацбанк звинуватив Смілянського у спробах дискредитувати дії регулятора та ввести в оману громадськість. В НБУ наголосили, що порушення у діяльності "Укрпошти" є системними та додав, що компанія вже отримувала штраф та попередження.

У березні 2024 року на акціонерне товариство було накладено штраф у сумі 17 387 053 грн за грубі порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Крім того,

за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, відсутність достатніх процедур управління ризиками, належної автоматизації процесів виявлення підозрілих операцій та неналежну перевірку клієнтів були винесені письмові застереження у серпні та грудні 2025 року.

"Система корпоративного управління, побудована в АТ "Укрпошта", не відповідає нормативним вимогам Національного банку та кращій міжнародній практиці. Те, що АТ "Укрпошта" тривалий час не мала сформованої Наглядової ради, неналежний розподіл повноважень, одноосібне керування установою генеральним директором, який, окрім операційної діяльності, здійснює частину функцій Наглядової ради, призвели до комплексних проблем у роботі компанії", – йдеться у дописі.

Також регулятор наголосив, що для отримання банківської ліцензії будь-який претендент, має демонструвати бездоганну ділову репутацію, ефективну систему управління та повне дотримання регуляторних вимог та подати відповідний запит.

"Ігнорування цих стандартів є неприйнятним. Вважаємо за доречне підкреслити, що на фоні публічних заяв СЕО АТ "Укрпошти" щодо планів купівлі банку товариство жодного разу не надало НБУ відповідного пакета документів для розгляду", – зазначили у пресслужбі.

"Банківський оракул втрачає береги"

У понеділок, 30 березня Смілянський опублікував різку відповідь на останню заяву Нацбанку, звинувативши його голову в усіх гріхах. На початку допису він попередив, що пише не як керівник "Укрпошти", а як громадянин. Ймовірно, тому не гребував навіть нецензурною лайкою.

Він зауважив, що у жодній країні регулятор не може публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловлюватися щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи.

"Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", – додав він.

За словами Смілянського, "НБУ не вперше втрачає береги та будь-які ознаки неупередженості". "Рік тому наш головний банківський оракул (вочевидь так Смілянський назвав Андрія Пишного – ред.) передбачив дефолт "Укрпошти", зазначив у листі до прем’єр-міністра необхідність докапіталізації Укрпошти з бюджету у щонайменше на 826 мільйонів гривень", — додав він

Також НБУ, за словами Смілянського, нібито вказав, що дефолт "Укрпошти" є одним із чотирьох ключових ризиків фінансового ринку на 2025 рік, якщо не буде докапіталізації з бюджету.

Разом з тим, капітал "Укрпошти", який невдовзі буде підтверджений міжнародними аудиторами, за словами Смілянського, складає декілька мільярдів гривень, а 4-й квартал компанія закінчила з рекордним від початку війни прибутком.

"Тож ще раз: оракул із вас ніякий. Рік тому я сказав, що висновки НБУ про дефолт Укрпошти — то пі***ож, і зараз із задоволенням знову повторю те саме в очі. До речі, сподіваюсь, що інші прогнози НБУ кращої якості, хоча не впевнений", – йдеться у дописі.

Смілянський зазначив, що протоколи Наглядової ради та корпоративного управління "Укрпошти" зацікавили НБУ лише з вересня 2025 року НБУ, після того "пан Пишний безпідставно звинуватив мене в усіх гріхах на Раді з фінансової стабільності (у мене є фото його презентації), я йому пообіцяв, що "вжарю" його за наклеп".

Він також пояснив, що формування Наглядової ради — це відповідальність акціонера (Міністерства розвитку громад та територій) та Міністерства економіки.

"Андрію Григоровичу, то ви на них наїхали щодо корпуправління та несформування Наглядової ради? Правда? Чи не володієте базовими основами корпуправління: хто за що відповідає?", – написав Смілянський та наголосив, що в Ради НБУ з 2022 року немає голови, а замість восьми членів є лише п'ять.

"Притому, що два з них — колишні ваші підлеглі. Ви бачите конфлікт інтересів? Я — ні) Уявляєте срач, якби до Наглядової ради "Укрпошти" увійшли заступники Смілянського?", – йдеться у дописі.

Також Смілянський зазначив, що після того, як НБУ "опустив" капітал "Укрпошти", вона не мала права подавати документи на придбання банку.

"Тому писати таке — це, вибачте, треш. Ну майже як вимагати в людини з інвалідністю, у якої немає рук, потримати банківську картку для фото", – нагадав він скандальний випадок, який свого часу обурив усю Україну.

"НБУ досі не дозволяє працювати в режимі офлайн. Знаєте чому? Щоб, не дай Боже, людина, яка перебуває в переліку підсанкційних осіб, не прийшла й не сплатила комуналку за каналізацію. Я вважаю, що бажання, щоб терорист чи підсанкційна особа жила без туалету, — це серйозна причина не давати працювати в умовах, коли в країні часто немає зв’язку та електрики", – іронізує Смілянський.

Щодо звинувачення в тому, що він як генеральний директор є одноосібним керівним органом "Укрпошти", Смілянський грубо відповів, що "думку НБУ тут ніхто не питав".

"Тому, буде в "Укрпошті" правління чи генеральний директор, — вирішувати не НБУ, а акціонерам. Розумію, що прямо руки чешуться накидати на мене купу штрафів, а потім не погодити через "репутацію", але така собі шахова комбінація. На перший дитячий розряд", – резюмував він та додав, що готовий публічно дебатувати з головою НБУ.

