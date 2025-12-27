Променял сцену на мандат: как изменился Юзик из "Квартала 95" и в каких скандалах был замешан (фото)

Юрий пошел в большую политику в 2019 году

Бывший звезда "Квартала 95" Юрий Корявченков, у которого якобы следователи НАБУ проводили обыски, променял блестящую карьеру юмориста на депутатский мандат. Сейчас Юзик входит в партию "Слуга народа" и продолжает политическую деятельность.

Что известно:

Юрий Корявченков (Юзик) до 2019 года был актером студии "Квартал 95", затем ушел в политику, став народным депутатом

Бывший юморист работает в Верховной Раде IX созыва и был замешан в нескольких скандалах

Имя экс-"кварталовца" всплыло во время новой операции НАБУ, но обыски у Корявченкова следователи не проводят

Юрий Корявченков — как изменился и чем занимается

Юрий Корявченков родился в 1974 году в Кривом Роге. По первому образованию он инженер-электрик, окончил Криворожский технический университет, позже получил и второе высшее образование — экономическое.

Творческий путь Корявченкова начался в середине 1990-х с выступлений в КВН. В 2003 году он переехал в Киев и стал частью студии "Квартал 95". На сцене зрители знали его под псевдонимом "Юзик", он часто появлялся в образе добродушного и комичного толстяка, быстро став одним из узнаваемых лиц студии.

Но в 2019 году Юрий кардинально сменил сферу деятельности, перейдя из юмора в политику. Сначала Юзик возглавил избирательный штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге, а затем был избран народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" по округу №33.

Корявченков продолжает работать в стенах парламента и является членом Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Экс-звезда "Квартала 95" активно ведет страницу в Facebook, где рассказывает о своей политической деятельности, а также делится отчетами о помощи украинской армии.

В каких скандалах был замешен "Юзик" из "Квартала 95"

Первый скандал вокруг Юрия Корявченкова разгорелся почти сразу после его прихода в парламент и был связан с прошлым в "Квартале 95". В 2019 году журналисты заметили, как во время пленарного заседания Верховной Рады он раздавал коллегам билеты на концерт "Вечернего квартала".

Сам нардеп пояснил, что это были бесплатные приглашения, а принес их в парламент лишь потому, что не успевал передать всем адресатам до мероприятия.

В том же году Юзик оказался в центре так называемого "пленочного скандала" в Кривом Роге. Бывший депутат фракции "Слуга народа" Антон Поляков опубликовал аудиозапись, на которой якобы звучат голоса нескольких нардепов, в том числе Юрия Корявченкова.

На записи обсуждалось общение с руководством местной полиции и вопросы влияния на ситуацию в регионе. Корявченков подтвердил сам факт встречи с начальником криворожской полиции, однако категорически отрицал любые попытки давления или вмешательства в кадровые решения правоохранительных органов.

Отдельное внимание СМИ и общественности неоднократно привлекало поведение депутата на дорогах. Его имя регулярно всплывало в сообщениях о нарушениях ПДД: то неправильная парковка, то опасные маневры, то участие в ДТП.

В 2024 году фамилия Корявченкова снова оказалась в центре резонансного скандала — на этот раз из-за недвижимости в Испании. В декларации нардеп указал, что его жена и дети после начала полномасштабной войны получили право пользования квартирой за границей. При этом адрес жилья он не раскрыл, а владельцем недвижимости значился иностранец. Комментировать эту ситуацию журналистам Корявченков отказался.

Сегодня в НАБУ рассказали о результатах новой операции, где всплыло имя Корявченкова. Бюро выкрыло преступную группу, в которую входили действующие нардепы Украины. В сети начали писать, что у Юзика проводят обыски, но НАБУ опровергли эту информацию.

