"Ні обіцянок, ні пробачень". Продюсер Перман потроллил Павлика его же хитом (фото)

Скандал продолжает набирать обороты

Конфликт между руководством главной концертной площадки страны и народным артистом получил продолжение. Художественный руководитель дворца "Украина" Сергей Перман решил использовать против певца его же "оружие".

Скандал вокруг выступления Виктора Павлика, состоявшегося 21 марта, до сих пор не утихает. Пока сеть обсуждает подробности инцидента, Перман добавил иронии в эту историю. 28 марта в своих Instagram-сториз продюсер опубликовал новое фото.

На снимке Перман позирует напротив зеркала, а как музыкальное сопровождение к посту он добавил легендарную композицию Виктора Павлика — "Ні обіцянок, ні пробачень". Пока неизвестно, кто и у кого должен просить прощение.

Напомним, что в марте 2026 года Перман оказался в центре публичного конфликта с Виктором Павликом и его женой Екатериной Репяховой из-за условий проведения юбилейного концерта артиста. Перман назвал пару "страшной семьей" и "профессиональными провокаторами".

Сергей Перман о семье Виктора Павлика

Ранее именно Сергей Перман рассказал о жизни предателя Олега Винника. Якобы артист во время полномасштабной войны ходил по Германии с охраной и называл себя "величайшей звездой Украины".