Скандал на концерте памяти Степана Гиги: Оля Цыбульская "напала" на критиков из-за обвинений (видео)

Зрителей не предупредили, что будет фонограмма и "ноунеймы" на сцене

Вечер памяти легендарного артиста Степана Гиги, состоявшийся 28 марта в столичном Дворце Спорта, вместо ожидаемого чествования превратился в эпицентр громкого скандала. Зрители и музыкальные эксперты раскритиковали мероприятие за низкое качество организации, сравнив его со "свадьбой 90-х". Одной из первых на волну хейта отреагировала певица Оля Цыбульская.

В тот день на сцене она появилась в необычном образе — черных брюках клеш и белой кожаной куртке, исполняя хит "Застигає вишня" под фонограмму. Артистка не стала сдерживать эмоции и фактически "напала" на критиков в соцсетях.

В Украине появилась новая профессия – контролер чужого горя. Вчера вечер памяти Степана Гиги. Сегодня хейт, что "не так" плакали и "не так" пели. Серьезно? Даже горевать теперь надо "правильно"? "Не плачьте за мной" — пел он. Но комментаторы всегда знают лучшее. Правда проста: никто не имеет права учить вас горевать. Особенно те, кто никогда не нес вашей боли Оля Цыбульская

Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в Threads назвал позицию Цыбульской непонятной. Он подчеркнул, что претензии публики касаются не эмоций, а технической подготовки шоу, за которое люди платили деньги.

Если низкое качество концерта и его техническая подготовка — это проблема зрителей, а не организаторов, то пусть будет. Но камон! Это Дворец спорта. Мало того, что пели одни и те же песни по 3-4 раза ("Цей сон" вообще пять раз), да еще и смотрели, как артисты в фонограмму попасть не могут. Вспомните концерт памяти Кузьмы… Роман Бутурлакин

В комментариях зрители, которые были на мероприятии, в большинстве своем поддержали критику обозревателя. Подписчики сетуют на отсутствие живого звука и перенасыщение программы малоизвестными исполнителями:

По меньшей мере, предупредили бы, что артисты будут петь под фонограмму (+) ("это ведь телесъемка")

Думаю, что из-за многих ноунеймов, которые по блату или проплаченные и очень хотели во Дворец спорта, не стали затевать такую авантюру, как живой звук

