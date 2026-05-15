"Другого пути нет". Что Буданов говорит о мобилизации, переговорах и ядерных угрозах Кремля

По словам руководителя ОП, ожидающих смягчения мобилизации ждет разочарование

Глава Офиса президента Кирилл Буданов убежден, что война в Украине может закончиться победой Киева и дипломатический путь даст свои результаты. Впрочем, есть вопросы, которые он не может урегулировать, кто бы этого не желал.

Об этом он рассказал в интервью The Times. "Телеграф" собрал главные тезисы руководителя ОП.

Главные заявления Буданова

О переговорах: "Я не обязан никому доверять, я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы хороши, если они дают этот результат. Я не занимаюсь делами, в которые не верю… Я верю в процесс переговоров… [его] завершение и результат. Мы имели с ними [россиянами] дело много лет поэтому, поверьте, я знаю, как с ними разговаривать".

О ядерных угрозах Кремля: "Россия имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал".

О прогрессе в оборонно-промышленном комплексе: "Украина превращается из чистого получателя западной военной помощи на экспортера опыта и технологий в сфере беспилотников, которыми Киев готов поделиться со своими партнерами. Мы развиваемся гораздо быстрее, потому что находимся в состоянии войны. В любой военной отрасли, а также в сфере защиты инфраструктуры и системных изменений в функционировании государства во время войны мы можем поделиться этими знаниями".

О мобилизации и ее изменениях: "Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество людей. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей вступать в волонтерство. Мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну сейчас. Войну, в которой участвуют миллионные группы. Иного пути нет. Иначе страна просто падет".

