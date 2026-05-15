Выехать за границу сможет больше украинцев: правительство отменило важное ограничение
В Украине отменены ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей. Многие государственные служащие независимо от пола могли выезжать только в командировку.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", — говорится в сообщении.
Напомним, с начала 2023 года Кабмин ограничил выезд за границу для государственных служащих и должностных лиц, причем это касалось также женщин. Выезжать они могли преимущественно только в служебную командировку. К таким категориям относились:
- женщины-госслужащие;
- работницы органов местного самоуправления;
- депутаты всех уровней;
- судьи;
- прокуроры;
- работницы государственных предприятий и учреждений;
- сотрудницы отдельных силовых и центральных органов власти.
Отдельно ограничения действовали для женщин, занимавших высшие государственные должности: членов Кабмина, руководства министерств, Офиса президента, СНБО, СБУ, НБУ, Аппарата Верховной Рады.
