Выехать за границу сможет больше украинцев: правительство отменило важное ограничение

В Украине отменены ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей. Многие государственные служащие независимо от пола могли выезжать только в командировку.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2023 года Кабмин ограничил выезд за границу для государственных служащих и должностных лиц, причем это касалось также женщин. Выезжать они могли преимущественно только в служебную командировку. К таким категориям относились:

женщины-госслужащие;

работницы органов местного самоуправления;

депутаты всех уровней;

судьи;

прокуроры;

работницы государственных предприятий и учреждений;

сотрудницы отдельных силовых и центральных органов власти.

Отдельно ограничения действовали для женщин, занимавших высшие государственные должности: членов Кабмина, руководства министерств, Офиса президента, СНБО, СБУ, НБУ, Аппарата Верховной Рады.

Новость обновляется…