"В кулуарах такие разговоры ведутся": чего ждать от России, если отдать ей Донбасс
Сейчас Украина находится не в м сильнейшей переговорной позиции
Даже если под давлением США Украина выйдет с Донбасса, это никак не обезопасит ее от дальнейшей агрессии РФ. Этот шаг также не станет основанием для предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
Своими предыдущими действиями Дональд Трамп и Владимир Путин не раз показывали, что верить им на слово не стоит. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, экс-глава миссии Украины при НАТО, экс-замминистра иностранных дел и экс-замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов.
Нечеткие гарантии
Идея того, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности после того, как она, фактически, признает свое поражение и выйдет с неоккупированных РФ территорий, выглядит сомнительно. Таким образом, Украине снова предлагают поверить на слово главе Кремля.
"Я считаю, что верить чему-либо со стороны Кремля нельзя. И, к счастью, у нас уже есть собственный опыт, который это подтверждает. Поэтому разговоры о "доверии", "мероприятиях для доверия" или любом бытовом доверии — это бесполезное дело", — подчеркнул Долгов.
Он добавил, что до сих пор не видел ни одного содержательного предложения по предоставлению гарантий безопасности Украине. Также настораживает, что все уступки требуются от одной стороны.
"О гарантиях — я ни разу не слышал четко прописанной, содержательной модели. Если ставится вопрос, что Украина должна выйти с Донбасса, тогда логично было бы задать зеркальный вопрос: готов ли Путин убрать из Конституции Российской Федерации другие украинские территории, которые там записаны? Но об этом почему-то никто не говорит. Может, где-то в кулуарах такие разговоры и ведутся, но публично мы этого не видим. И это показательно", — указал дипломат.
Искусственная аргументация
Более того, по его словам, российская сторона постоянно апеллирует к своей Конституции, мол, они "обязаны" действовать в соответствии с ней. Но тогда логично было бы и Украине, и ее партнерам действовать соответственно.
"Партнерам Украины так же нужно апеллировать к Конституции Украины, где и Крым, и оккупированные территории Донбасса являются неотъемлемой частью государства. И требовать их увольнения. То есть вся эта аргументация – в значительной степени искусственная. И ожидать от Москвы рациональных, добросовестных аргументов – это иллюзия. Равно как и полагаться на полную достоверность заявлений президента США. Там безусловно есть отдельные фрагменты реальной информации, но они растворены в потоке политических месседжей и публичной риторики. И отделить одно от другого бывает очень сложно", — отметил Долгов.
