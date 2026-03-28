"В кулуарах такие разговоры ведутся": чего ждать от России, если отдать ей Донбасс

Сейчас Украина находится не в м сильнейшей переговорной позиции

Даже если под давлением США Украина выйдет с Донбасса, это никак не обезопасит ее от дальнейшей агрессии РФ. Этот шаг также не станет основанием для предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Своими предыдущими действиями Дональд Трамп и Владимир Путин не раз показывали, что верить им на слово не стоит. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, экс-глава миссии Украины при НАТО, экс-замминистра иностранных дел и экс-замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов.

Нечеткие гарантии

Идея того, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности после того, как она, фактически, признает свое поражение и выйдет с неоккупированных РФ территорий, выглядит сомнительно. Таким образом, Украине снова предлагают поверить на слово главе Кремля.

"Я считаю, что верить чему-либо со стороны Кремля нельзя. И, к счастью, у нас уже есть собственный опыт, который это подтверждает. Поэтому разговоры о "доверии", "мероприятиях для доверия" или любом бытовом доверии — это бесполезное дело", — подчеркнул Долгов.

Игорь Долгов

Он добавил, что до сих пор не видел ни одного содержательного предложения по предоставлению гарантий безопасности Украине. Также настораживает, что все уступки требуются от одной стороны.

"О гарантиях — я ни разу не слышал четко прописанной, содержательной модели. Если ставится вопрос, что Украина должна выйти с Донбасса, тогда логично было бы задать зеркальный вопрос: готов ли Путин убрать из Конституции Российской Федерации другие украинские территории, которые там записаны? Но об этом почему-то никто не говорит. Может, где-то в кулуарах такие разговоры и ведутся, но публично мы этого не видим. И это показательно", — указал дипломат.

Искусственная аргументация

Более того, по его словам, российская сторона постоянно апеллирует к своей Конституции, мол, они "обязаны" действовать в соответствии с ней. Но тогда логично было бы и Украине, и ее партнерам действовать соответственно.

"Партнерам Украины так же нужно апеллировать к Конституции Украины, где и Крым, и оккупированные территории Донбасса являются неотъемлемой частью государства. И требовать их увольнения. То есть вся эта аргументация – в значительной степени искусственная. И ожидать от Москвы рациональных, добросовестных аргументов – это иллюзия. Равно как и полагаться на полную достоверность заявлений президента США. Там безусловно есть отдельные фрагменты реальной информации, но они растворены в потоке политических месседжей и публичной риторики. И отделить одно от другого бывает очень сложно", — отметил Долгов.

