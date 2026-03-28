Условия для окончания войны в США и России одинаковы. Главные заявления Зеленского по брифингу

Дипломатические сигналы свидетельствуют, что выход украинских Вооруженных сил с Донбасса является основным условием для окончания войны. Только после этого США готовы рассматривать возможность предоставления гарантий безопасности Украине.

Украина же стремится подписать с США соглашение о гарантиях до окончания войны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-брифинга с украинскими и иностранными журналистами в субботу, 28 марта.

Об окончании войны

Глава государства объяснил, что происходит на дипломатическом поле и когда США обещают предоставить Украине гарантии безопасности. По его словам, все сигналы свидетельствуют, что основным условием для окончания войны является выход ВСУ из Донбасса.

Если сегодня Россия звучит достаточно ультимативно: что она закончит войну только после выхода ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской областей. И если в ответ на этот ультиматум американская сторона говорит: После этого, как Россия прекратит войну, мы вам дадим гарантии. В противном случае мы гарантии вам не дадим". Можно по-разному относиться к этому, но все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, что мы сможем получить гарантии безопасности от США ни до прекращения огня, ни до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут с Донбасса, что является условием окончания войны", — отметил Зеленский.

О поставках дизельного топлива

На фоне возникновения в мире дефицита горючего из-за войны на Ближнем Востоке президент отметил, что для Украины это вопрос безопасности. Поэтому он договорился со странами Персидского залива о поставках дизеля на год.

"Я договорился о поставках дизеля на год", — заявил Зеленский.

О сотрудничестве с ОАЭ

По словам Зеленского, Украина заинтересована в сотрудничестве со странами Ближнего Востока. Он заверил, что в этом направлении произошли большие сдвиги.

"Через несколько дней Украина подпишет соглашение о стратегическом сотрудничестве на десять лет с Объединенными Арабскими Эмиратами", — отметил Зеленский.

О поставках американского оружия

Президент сообщил, что в настоящее время поставки оружия для Украины проходят без срывов графика. Он подчеркнул, что США не направляли на Ближний Восток оружие, закупаемое для Украины представителями ЕС.

"США пока не перенаправили на Ближний Восток оружие, которое европейцы закупают для Украины", — сказал Зеленский.

Помощь Ирана от РФ в войне на Ближнем Востоке

Также президент рассказал о сотрудничестве России и Ирана. По его словам, РФ передает спутниковые снимки важных объектов стран, по которым Иран наносит удары. При этом эти страны снимают санкции с России.

"РФ передает Ирану спутниковые снимки объектов некоторых стран, по которым Иран будет бить. И эти же страны снимают санкции с РФ. Как в таком случае можно снимать санкции?" — подчеркнул Зеленский

