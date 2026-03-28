"У кулуарах такі розмови ведуться": чого чекати від Росії, якщо віддати їй Донбас

Зараз Україна перебуває не в найсильнішій перемовній позиції

Навіть якщо під тиском США Україна вийде з Донбасу, це жодним чином не убезпечить її від подальшої агресії РФ. Цей крок також не стане запорукою надання гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Своїми попередніми діями Дональд Трамп та Володимир Путін не раз показували, що вірити їм на слово не варто. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів Надзвичайний і Повноважний посол України, ексглава місії України при НАТО, ексзаступник міністра закордонних справ та ексзаступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов.

Нечіткі гарантії

Ідея того, що Україні будуть надані гарантії безпеки після того, як вона, фактично, визнає свою поразку і вийде з неокупованих РФ територій, виглядає сумнівно. Таким чином Україні знову пропонують повірити на слово очільнику Кремля.

"Я вважаю, що вірити будь-чому з боку Кремля не можна. І, на щастя, у нас уже є власний досвід, який це підтверджує. Тому розмови про "довіру", "заходи довіри" чи будь-яку побутову довіру – це марна справа", — підкреслив Долгов.

Ігор Долгов

Він додав, що до цього часу на бачив жодної змістовної пропозиції щодо надання гарантій безпеки Україні. Також насторожує те, що всі поступки вимагаються від однієї сторони.

"Щодо гарантій – я жодного разу не чув чітко прописаної, змістовної моделі. Якщо ставиться питання, що Україна має вийти з Донбасу, тоді логічно було б поставити дзеркальне питання: чи готовий Путін прибрати з Конституції Російської Федерації інші українські території, які там записані? Але про це чомусь ніхто не говорить. Можливо, десь у кулуарах такі розмови й ведуться, але публічно ми цього не бачимо. І це показово", — вказав дипломат.

Штучна аргументація

Більше того, за його словами, російська сторона постійно апелює до своєї Конституції, мовляв, вони "зобов’язані" діяти відповідно до неї. Але тоді логічно було б і Україні, і її партнерам діяти відповідно.

"Партнерам України так само потрібно апелювати до Конституції України, де і Крим, і окуповані території Донбасу є невід’ємною частиною держави. І вимагати їх звільнення. Тобто вся ця аргументація – значною мірою штучна. І чекати від Москви раціональних, добросовісних аргументів – це ілюзія. Так само, як і покладатися на повну достовірність заяв президента США. Там, безумовно, є окремі фрагменти реальної інформації, але вони розчинені в потоці політичних меседжів і публічної риторики. І відокремити одне від іншого буває вкрай складно", — зазначив Долгов.

