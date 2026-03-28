"У кулуарах такі розмови ведуться": чого чекати від Росії, якщо віддати їй Донбас
Зараз Україна перебуває не в найсильнішій перемовній позиції
Навіть якщо під тиском США Україна вийде з Донбасу, це жодним чином не убезпечить її від подальшої агресії РФ. Цей крок також не стане запорукою надання гарантій безпеки з боку Вашингтона.
Своїми попередніми діями Дональд Трамп та Володимир Путін не раз показували, що вірити їм на слово не варто. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів Надзвичайний і Повноважний посол України, ексглава місії України при НАТО, ексзаступник міністра закордонних справ та ексзаступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов.
Нечіткі гарантії
Ідея того, що Україні будуть надані гарантії безпеки після того, як вона, фактично, визнає свою поразку і вийде з неокупованих РФ територій, виглядає сумнівно. Таким чином Україні знову пропонують повірити на слово очільнику Кремля.
"Я вважаю, що вірити будь-чому з боку Кремля не можна. І, на щастя, у нас уже є власний досвід, який це підтверджує. Тому розмови про "довіру", "заходи довіри" чи будь-яку побутову довіру – це марна справа", — підкреслив Долгов.
Він додав, що до цього часу на бачив жодної змістовної пропозиції щодо надання гарантій безпеки Україні. Також насторожує те, що всі поступки вимагаються від однієї сторони.
"Щодо гарантій – я жодного разу не чув чітко прописаної, змістовної моделі. Якщо ставиться питання, що Україна має вийти з Донбасу, тоді логічно було б поставити дзеркальне питання: чи готовий Путін прибрати з Конституції Російської Федерації інші українські території, які там записані? Але про це чомусь ніхто не говорить. Можливо, десь у кулуарах такі розмови й ведуться, але публічно ми цього не бачимо. І це показово", — вказав дипломат.
Штучна аргументація
Більше того, за його словами, російська сторона постійно апелює до своєї Конституції, мовляв, вони "зобов’язані" діяти відповідно до неї. Але тоді логічно було б і Україні, і її партнерам діяти відповідно.
"Партнерам України так само потрібно апелювати до Конституції України, де і Крим, і окуповані території Донбасу є невід’ємною частиною держави. І вимагати їх звільнення. Тобто вся ця аргументація – значною мірою штучна. І чекати від Москви раціональних, добросовісних аргументів – це ілюзія. Так само, як і покладатися на повну достовірність заяв президента США. Там, безумовно, є окремі фрагменти реальної інформації, але вони розчинені в потоці політичних меседжів і публічної риторики. І відокремити одне від іншого буває вкрай складно", — зазначив Долгов.
