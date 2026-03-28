Умови для закінчення війни у США та Росії однакові. Головні заяви Зеленського з брифінгу

Дипломатичні сигнали свідчать, що вихід український Збройних сил з Донбасу є основною умовою для закінчення війни. Лише після цього США готові розглядати можливість надання гарантій безпеки Україні.

Україна ж прагне підписати з США угоду про гарантії до закінчення війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, у суботу, 28 березня.

Про закінчення війни

Глава держави пояснив, що відбувається на дипломатичному полі і коли США обіцяють надати Україні гарантії безпеки. За його словами, усі сигнали свідчать, що основною умовою для закінчення війни є вихід ЗСУ з Донбасу.

"Якщо сьогодні Росія звучить достатньо ультимативно: що вона закінчить війну тільки після виходу ЗСУ з усієї території Донецької, Луганської областей. І якщо у відповідь на цей ультиматум американська сторона говорить: "Після цього, як Росія припинить війну, ми вам дамо гарантії. В іншому разі ми гарантії вам не дамо". Можна по-різному ставитись до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США ні до припинення вогню, ні до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни", — наголосив Зеленський.

Про постачання дизельного пального

На тлі виникнення у світі дефіциту пального через війну на Близькому Сході, президент зазначив, що для України це питання безпеки. Тому він домовився з країнами Перської затоки про постачання дизеля на рік.

"Я домовився про постачання дизелю на рік", — заявив Зеленський.

Про співпрацю з ОАЕ

За словами Зеленського, Україна зацікавлена у співпраці з країнами Близького Сходу. Він запевнив, що в цьому напрямку відбулись великі зрушення.

"За кілька днів Україна підпише угоду про стратегічну співпрацю на десять років з Об'єднаними Арабськими еміратами", — зазначив Зеленський.

Про постачання американської зброї

Президент повідомив, що наразі постачання зброї для України відбуваються без зривів графіка. Він підкреслив, що США не направляли на Близький Схід зброю, яку закуповують для України представники ЄС.

"США поки не перенаправили на Близький Схід зброю, яку європейці закуповують для України", — сказав Зеленський.

Допомога Ірану від РФ у війні на Близькому Сході

Також президент розповів про співпрацю Росії та Ірану. За його словами, РФ передає супутникові знімки важливих об'єктів країн, по яких Іран завдає ударів. При цьому ці країни знімають санкції з Росії.

"РФ передає Ірану супутникові знімки об'єктів деяких країн, по яких Іран буде бити. І ці ж країни знімають санкції з РФ. Як в такому випадку можна знімати санкції?" — підкреслив Зеленський

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді Іран вдарив по українських військових в ОАЕ. В МЗС дали офіційну відповідь.