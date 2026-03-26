"Никто танками уже не воюет": новые заявления Зеленского о переговорах, санкциях, Трампе и Иране

Зеленский подчеркнул: нехватка финансирования Украины — это риск для всей Европы

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия перешла на новый этап атак на инфраструктуру, а мирным переговорам нужна встреча на уровне лидеров стран.

О сложных переговорах о мире, новых возможных целях Кремля и критической роли финансирования для обороны Украины он рассказал в двух интервью — агентству Reuters и французскому изданию Le Monde. "Телеграф" публикует главное из двух интервью.

Об атаках России и ответе Украины

Как сообщил президент в разговоре с Reuters, второй этап зимней операции России против критической инфраструктуры Украины продолжается. "Цели на этом этапе для них – водоснабжение, резервуары, дамбы, логистика и т.д.", — отмечает президент. Он подчеркнул, что Украина сильнее, чем зимой, имеет технологии для защиты, однако вопрос в деньгах.

При наличии бюджета Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский подчеркнул, что санкционное давление на Россию уменьшается, но у Украины есть свои санкции, так что на каждую российскую атаку будет ответ. "Если и Украина не будет отвечать на их удары, то Россия будет просто продолжать войну и даже не думать о паузах", — отметил Зеленский.

Переговоры о мире: позиция США и России

Президент Украины подчеркнул, что говорить лучше на уровне лидеров — по мнению Зеленского, трехсторонний саммит с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является ключевым для достижения мира.

Москва стремится к тому, чтобы Киев принял ее условия и отвел силы с территорий в Донецкой и Луганской области, которые подконтрольны Украине. В то же время этот же вопрос есть и для обсуждения гарантий безопасности. "Американцы готовы завершить согласование этих гарантий… как только Украина будет готова вывести войска с Донбасса", — сказал Зеленский Reuters.

Однако и украинцы, и россияне понимают, что времени на захват силой уйдет немало и уровень потерь РФ будет высок. И еще не факт, что они ее увлекут. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных. Они не ценят жизнь людей, но понимают, что это деньги. Все это контракты и это 300 тысяч или миллион дополнительных гробов в Россию. В Кремле не понимают до конца общественный резонанс: привыкнут ли к этому люди или не привыкнут. Владимир Зеленский, президент Украины

Поэтому россияне пытаются через американцев продвигать риторику, что украинцам не за что бороться, а речь идет о 6 тысячах квадратных километров. "Я бы очень хотел, чтобы американская сторона поняла, что восточная часть нашей страны является частью наших гарантий безопасности", — говорит президент. Зеленский предупредил, что уход войск с Донбасса может поставить под угрозу безопасность Украины и Европы, ведь это означает передачу сильных оборонных позиций России.

В то же время, по словам президента, Россия рассчитывает на потерю интереса США к Украине в случае затягивания переговоров. Есть также разные взгляды США и Украины на готовность России к переговорам в целом.

"Мы не видим со стороны России искреннего желания положить конец войне, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты Америки считают, что Путин хочет завершения войны. Здесь у нас абсолютно разные взгляды. С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию. Мы знаем, что Путин не хочет завершать войну. Мы просим о дополнительном давлении, чтобы он захотел. А Америка считает, что он хочет и зачем лишнее давление, если Россия показывает, что они также готовы к миру", — говорит Зеленский в интервью Le Monde.

Есть ли у России ресурс для войны и почему важны деньги

В интервью французскому изданию Зеленский также назвал цифру потерь РФ в месяц – 30-35 тысяч. Заставит ли это Россию пойти на мобилизацию неизвестно, но там пока не решаются на такой шаг и используют систему контрактов за большие деньги. Именно поэтому Украина так чувствительно реагирует на снятие санкций.

"Потому что это деньги. А деньги – это не только танки. Никто танками уже не воюет. Деньги – это дроны. Деньги – это люди. Люди – это контракты. И если у них нет денег на контракты, у них уменьшаются силы", — отмечает президент.

Зеленский отметил, что общая санкционная политика разных стран напрямую ограничивала возможности России, в частности из-за сокращения доходов от энергетики, что уменьшало финансирование ее оборонного сектора. По его словам, несмотря на попытки обходить санкции, бюджетный дефицит РФ рос и к началу 2026 года достиг значительных масштабов, а в общей сложности мог достичь около 100 миллиардов долларов.

В то же время президент подчеркнул, что ослабление санкций против российского энергетического сектора снова принесло Москве миллиардные доходы, что не способствует снижению интенсивности войны против Украины и создает дополнительные возможности для поддержки Ирана.

Отсутствие финансирования Украины — риск для Европы

В конце 2025 года лидеры ЕС согласовали ссуду для Украины. Если удастся разблокировать этот формат, Украина будет благодарна, если нет — нужна альтернатива, иначе украинская армия не получит финансирование. Без части денег останется производство дронов, как дальнобойных, так и перехватчиков, обеспечение систем ПВО, потому что из этих финансов уходят средства на европейские системы ПВО и американские ракеты РАС-3. Похоже, по мнению Зеленского, риск для европейской безопасности, но по его мнению, этот вопрос в Европе решат.

Россия будет продолжать атаки на другие страны

Если Украина не остановит Путина, будет продолжение, считает Зеленский. Это обусловлено внутренними процессами в России и рискуют прежде всего страны Балтии. Он выберет какую-нибудь маленькую страну: ему это нужно. Он разгонял военную экономику и радикализировал россиян. На сегодняшний день в России 20–25 % молодых людей, которые хотят уничтожения Украины и Европы, которые хотят вернуться к советскому влиянию, хотят вернуться к идее уничтожения НАТО. Так просто это не исчезнет. Поэтому он будет выбирать: раскол в обществе или сделать пару шагов и в какую-то из балтийских стран, поставить правую ногу или левую. Он выберет второе. Он не будет рисковать ни собой, ни своей жизнью, ни внутренней стабильностью", — говорит президент.

Влияние Ближнего Востока

Зеленский напомнил, что Россия передает разведданные Ирану и фактически использует это как элемент давления на США. По его словам, Москва одновременно сигнализирует, что может прекратить такую передачу, если Вашингтон остановит обмен разведданными с Украиной, и подчеркивает: "Не шантаж ли это? Безусловно". Президент добавил, что подобная тактика может повлиять на решение США в зависимости от развития ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время он сообщил, что Украина уже вовлечена в процессы безопасности в регионе: в Киев обратились США и ряд ближневосточных стран, в частности Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт. Украинские экспертные команды уже работают на местах, оценивают ситуацию и делятся опытом противодействия воздушным атакам. Зеленский отметил, что даже современные системы ПВО не обеспечивают полной защиты от массированных дроновых ударов: "Сколько бы Patriot, THAAD и других систем ПВО не было на Ближнем Востоке, этого не хватит для полной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных дроновых ударов".

Президент также отметил, что Киев ведет переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве: Украина готова делиться технологиями и продавать отдельные оборонные решения, в то же время рассчитывает получить необходимые ракеты для ПВО.

Деньги – самая дефицитная вещь на сегодняшний день. Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно большее финансирование для производства дронов для себя. Потому те системы, которые у нас в профиците, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы дадим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система. Владимир Зеленский, президент Украины

О президенте США Дональде Трампе

Отдельно в разговоре Зеленский остановился на отношениях с президентом США. "Я не коробка конфет и не машина, чтобы меня любил или не любил тот, или другой человек", — отметил президент, однако отметил, что Трамп хочет скорейшего завершения войны и это совпадает с интересами Украины. В то же время Зеленский отметил, что при всех поставках Украине из США не прекращались, за что он благодарен Трампу, и "эти поставки ракет Patriot не так велики, как нам нужно".