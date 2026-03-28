В Украине не промолчали: действительно ли Иран ударил по украинским военным в ОАЭ

Иранцы утверждают, что якобы есть погибшие

Иран заявил, что уничтожил украинский склад систем противодействия БПЛА в Дубае. В МИД Украины уже отреагировали на эти заявления.

Как сообщил корреспонденту "Телеграфа" представитель МИД Георгий Тихий, информация об атаке — ложь. Впрочем, Fars пишет, что на территории склада во время атаки якобы находился 21 украинец. Иранцы утверждают, что якобы никто не выжил.

"Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции – и этим ничем не отличается от россиян", – подчеркнул Тихий.

Что известно об "ударе" по складу

Пресс-секретарь Центрального командного пункта Хазрат Хатам-ол-Анбия заявил, что одновременно с поражением хранилищ командиров и американских солдат в Дубае, что нанесло им значительные потери, был уничтожен склад систем противодействия принадлежащим Украине беспилотникам. Они находились в Дубае для помощи армии США.

"Этот склад стал целью комбинированной операции воздушных и морских сил Корпуса стражей Исламской революции", — сказал пресс-секретарь.

Иран и Дубай на карте

Отметим, что в Украине уже опровергли эту информацию, однако власти ОАЭ еще не комментировали заявления Ирана.

Что Зеленский говорил о встречах в ОАЭ и Саудовской Аравии

Как сообщил президент Владимир Зеленский, уже несколько недель в ОАЭ работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите. Украинский лидер провел встречу с представителями нашей команды и обсудил первые результаты и главные выводы по их работе в Эмиратах и некоторые предложения.

"Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт. Речь идет о комплексных решениях, доказавших свою эффективность", — подчеркнул президент.

Относительно встречи с украинскими бойцами в Саудовской Аравии Зеленский сказал: "Основная задача наших экспертов по защите неба в этом регионе — выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских "шахедов" и ракет. Благодарен ребятам за очень оперативную и основательную работу".

