Зеленский, Безуглая, Коломойский и другие: украинских политиков сравнили с героями "Гарри Поттера" (фото)

Сходство между политиками и героями оценили с юмором

Зрителям представили первый трейлер долгожданного сериала по вселенной "Гарри Поттера" от HBO, и он мгновенно вызвал бурную реакцию в сети. Вместе с обсуждениями и первыми впечатлениями пользователи не удержались от шуток, начав сравнивать украинских политиков с персонажами культовой киносаги.

Зеленского, Безуглую и Коломойского сравнили с героями "Гарри Поттера"

Автор коллажа продемонстрировал визуальное сходство между известными государственными деятелями Украины и культовыми персонажами киновселенной Джоан Роулинг. Как оказалось, если бы съемки проходили в Киеве, искать актеров долго бы не пришлось.

Роль Гарри Поттера отвели Владимиру Зеленскому. Президента Украины уже не впервые сравнивают с главным героем фильма, особенно после того, как глава государства начал носить очки. Тот же волевой взгляд и узнаваемая оправа заставили фанатов саги признать, что Зеленский идеально вписывается в такой образ.

Что касается Рона Уизли, то эта роль неожиданно досталась народному депутату Марьяне Безуглой. Вероятно, из-за характерного рыжего цвета волос.

Для роли строгого Северуса Снейпа предложили олимпийского чемпиона и народного депутата Жана Беленюка.

Но наибольший ажиотаж вызвало сравнение бизнесмена Игоря Коломойского с директором школы Хогвартс — Альбусом Дамблдором. Вероятно, сходство состоит в седой бороде и похожих очках.

В комментариях пользователи предложили и другие варианты. Например, Дмитрий Гордона сравнили с Волан-де-Мортом. А вот сыграть Хагрида мог экс-президент Петр Порошенко, а Гермиону — Юлия Тимошенко.

В сети это вызвало много шуток:

"Гарри Мощный: дары Европы";

"Гари, кофе пить будеш? Аааа?";

Альбус Коломойский — это прям то что надо Хогвардсу";

"Прекрасный. Ржу из Рона";

