"Запретили писать?". Гороховский внезапно "исчез" после скандала с флагом

Последний раз банкир публиковал пост 15 марта

После громкого скандала вокруг фото с флагом Словении соучредитель monobank Олег Гороховский резко снизил активность в соцсетях. Если раньше он регулярно публиковал новые сообщения в Threads, то после волны критики фактически исчез с этой платформы.

На это уже обратили внимание и сами пользователи. Один из них прямо спросил, куда девался банкир, заметив, что раньше тот писал чуть ли не каждые несколько дней.

"Куда исчез Олег Гороховский? Уже две недели ни одного поста в Тредсе от него. Раньше писал стабильно раз в 1-4 дня. Я уже начинаю переживать, произошло что-то", — говорится в сообщении

В комментариях предполагают, что ему запретили писать сообщения адвокаты. Также есть мнение, что временно исчезнуть из соцсетей Гороховскому посоветовали его пиарщики.

Последнее сообщение Гороховского у Threads датировано 11 марта. Тогда он отреагировал на скандал, разразившийся после его эмоциональной реакции на словенский триколор. Бизнесмен признал, что отреагировал слишком быстро и не обдумал поступок, объяснив это усталостью от всего, что связано с Россией.

При этом он подчеркнул, что его отношение к российскому флагу не изменилось, но оценка собственного поступка — да. В том же сообщении Гороховский заверил клиентов, что с их персональными данными все хорошо и что защита этой информации для monobank остается безусловным приоритетом.

Последнее в этот момент сообщение в Telegram Гороховский опубликовал 15 марта. Там он уже не возвращался к скандалу, а вспомнил День украинского добровольца, годовщину создания Третьего армейского корпуса и три года бригады "Хартия". В своем посте он поблагодарил военных и написал, что для описания их ежедневного подвига не хватает слов

Напомним, резонанс вокруг Гороховского возник после того, как он опубликовал фото клиентки monobank, которая проходила авторизацию. Банкир эмоционально отреагировал на фото со словенским флагом, спутав его с русским из-за сходства цветов. Оказалось, что девушка живет в Словении уже много лет, а ее отец служит в ВСУ.

Сначала Гороховский отрицал ошибку и заявил, что "у сторонников русского мира" в Украине не будет никакой защиты персональных данных. Но волны критики Гороховскому пришлось объяснять свою позицию и отдельно проговаривать, что инцидент не имеет никакого отношения к безопасности клиентских данных.

