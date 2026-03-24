"Заборонили писати?". Гороховський раптово "зник" після скандалу з прапором

Після гучного скандалу довкола фото з прапором Словенії співзасновник monobank Олег Гороховський різко зменшив активність у соцмережах. Якщо раніше він регулярно публікував нові дописи у Threads, то після хвилі критики фактично зник із цієї платформи.

На це вже звернули увагу й самі користувачі. Один із них прямо запитав, куди подівся банкір, зауваживши, що раніше той писав ледь не кожні кілька днів.

!Куди зник Олег Гороховський? Вже два тижні жодного посту в Тредс від нього. Раніше писав стабільно раз в 1-4 дні. Я вже починаю переживати, сталося щось", - йдеться у дописі

У коментарях припускають, що йому заборонили писати дописи адвокати. Також є думка, що тимчасово зникнути із соцмереж Гороховському порадили його піарники.

Останній допис Гороховського у Threads датований 11 березня. Тоді він відреагував на скандал, який спалахнув після його емоційної реакції на словенський триколор. Бізнесмен визнав, що відреагував занадто швидко і не обдумав вчинок, пояснивши це втомою від усього, що пов’язане з Росією.

При цьому він окремо наголосив, що його ставлення до російського прапора не змінилося, але оцінка власного вчинку — так. У тому ж дописі Гороховський запевнив клієнтів, що з їхніми персональними даними все гаразд і що захист цієї інформації для monobank залишається безумовним пріоритетом.

Останній на цей момент допис у Telegram Гороховський опублікував 15 березня. Там він уже не повертався до скандалу, а згадав День українського добровольця, річницю створення Третього армійського корпусу та три роки бригади "Хартія". У своєму повідомленні він подякував військовим і написав, що для опису їхнього щоденного подвигу бракує слів

Нагадаємо, резонанс навколо Гороховського виник після того, як він опублікував фото клієнтки monobank, яка проходила авторизацію. Банкір емоційно відреагував на фото зі словенським прапором, сплутавши його з російським через схожість кольорів. Виявилося, що дівчина мешкає у Словенії вже багато років, а її батько служить у ЗСУ.

Спочатку Гороховський заперечував помилку і заявив, що "у прихильників "русского мира" в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Але хвилі критики Гороховському довелося пояснювати свою позицію та окремо проговорювати, що інцидент не має жодного стосунку до безпеки клієнтських даних.

