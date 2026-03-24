Штраф 5100 грн за прогулы в школе: родителям объяснили, как будут считать пропуски детей

Наказание будет касаться отсутствия и на дистанционном обучении

Ужесточение ответственности по пропускам в школах вызывает немало вопросов у родителей и детей. Ведь в МОН уже заговорили о наложении штрафов до 5100 гривен за прогулы.

"Телеграф" обратился к нардепке, секретарю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Натальи Пипы, чтобы получить ответы. Заметим, что министр образования Оксен Лесовой говорил о 10 днях пропусков, за которые может предусматриваться ответственность, в частности, речь идет и о прогулах дистанционного обучения.

Наталья, 10 дней пропуска должны быть подряд или это суммарное количество?

— Речь, как правило, о совокупном количестве пропущенных занятий без уважительных причин, а не исключительно о днях подряд. В то же время конкретная практика применения может уточняться подзаконными актами и внутренними процедурами учебных заведений.

Предусмотрен ли механизм помощи семье в наложении штрафа?

— Прежде всего, должен применяться подход поддержки. Важно выяснить причины отсутствия ребенка, и в случае необходимости могут привлекаться социальные службы, педагоги и специалисты психологической поддержки.

Как будет фиксироваться отсутствие, если у ребенка были проблемы со светом или интернетом?

— В таких случаях обычно учитываются объективные обстоятельства. Объяснения от родителей могут приниматься во внимание, особенно если речь идет об единичных или подтвержденных ситуациях.

Если штраф уже был выписан, но ситуация не изменилась, возможны ли дальнейшие последствия?

— Сам по себе факт пропуска не является автоматическим основанием для жестких решений. Дальнейшие действия рассматриваются индивидуально, с учетом интересов ребенка, и только в случаях системного пренебрежения его правами могут привлекаться соответствующие службы.

Есть ли риск злоупотреблений с медицинскими справками?

— Такой риск теоретически возможен, однако предусмотрены механизмы проверки. В то же время важно сохранять баланс, чтобы контроль не создавал чрезмерную нагрузку на семьи.

Что предшествовало

Как отметил министр образования, на родителей будут налагаться штрафы до 5100 гривен за прогулку школы их потомками. Ужесточение ответственности обусловлено не только снижением посещаемости занятий.

Штрафы за прогулку школы

Лесной подчеркнул, что явку в учебное заведение будет проверять полиция и при необходимости будет разыскивать учеников. Впрочем, скорее всего, речь идет о случаях, когда прогулы систематические или у учителей есть опасения относительно ребенка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли в Раде обсуждают инициативу по повышению штрафов за русский язык.