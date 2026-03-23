Штрафы за прогулы школы: действительно ли полиция должна заниматься этим вопросом

В Минобразования анонсировали ужесточение ответственности за пропуски уроков

В Украине будут более жестко относиться к пропускам школы детьми без уважительных причин. На родителей будут налагаться штрафы до 5100 гривен за прогулы школы их потомками.

Соответствующее заявление сделал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый на пресс-конференции по итогам трех лет работы его команды в Минобразования. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Что заявил глава МОН

Глава ведомства подчеркнул, что теперь посещение школы будет проверяться более тщательно. По его словам, полиция будет проверять, на уроках ли ребенок и, в случае отсутствия, будет разыскивать его.

"Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и дальше с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения", — сказал Лисовый.

Оксен Лесной

Добавим, что согласно статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, уклонении родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних или несовершеннолетних детей, влечет предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 грн), а те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, — влекут наложение штрафа от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-5100 грн).

Действительно ли ювенальная полиция должна заниматься прогульщиками?

Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам образования и науки Ростислав Павленко относится скептически к необходимости привлекать к контролю за посещаемостью уроков ювенальную полицию. По его словам, у полиции в школе и так есть задачи, в том числе в вопросах безопасности.

Павленко также отметил, что информация о посещении школы собиралась в украинской информационно-образовательной системе, предназначенной для автоматизации учебного процесса и перевода школьной документации в электронный формат "Единая школа" уже длительное время.

"Я так понимаю, теперь убедились в ее надежности, и начали использовать. Хочу подчеркнуть, что причины пропусков могут быть разными. И сначала стоит отработать разные сценарии и реакции на них в "Единой школе", а уже потом подключать "внутренние органы". Сначала пусть каждый сделает свое, а уже потом смотреть, где надо усиление".

По его словам, дети из асоциальных семей – это задача ювенальной полиции. Но контроль прогульщиков, здесь ни при чем.

"Пусть сопоставляют базы данных по поводу рожденных, жителей и школьников…", — добавил Павленко.

Ростислав Павленко. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине не хватает детей, чтобы заполнить садики. При этом в учреждениях дошкольного образования не хватает работников.