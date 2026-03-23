Штрафы за прогулы школы: действительно ли полиция должна заниматься этим вопросом
В Минобразования анонсировали ужесточение ответственности за пропуски уроков
В Украине будут более жестко относиться к пропускам школы детьми без уважительных причин. На родителей будут налагаться штрафы до 5100 гривен за прогулы школы их потомками.
Соответствующее заявление сделал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый на пресс-конференции по итогам трех лет работы его команды в Минобразования. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Что заявил глава МОН
Глава ведомства подчеркнул, что теперь посещение школы будет проверяться более тщательно. По его словам, полиция будет проверять, на уроках ли ребенок и, в случае отсутствия, будет разыскивать его.
"Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и дальше с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения", — сказал Лисовый.
Добавим, что согласно статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, уклонении родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних или несовершеннолетних детей, влечет предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 грн), а те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, — влекут наложение штрафа от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-5100 грн).
Действительно ли ювенальная полиция должна заниматься прогульщиками?
Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам образования и науки Ростислав Павленко относится скептически к необходимости привлекать к контролю за посещаемостью уроков ювенальную полицию. По его словам, у полиции в школе и так есть задачи, в том числе в вопросах безопасности.
Павленко также отметил, что информация о посещении школы собиралась в украинской информационно-образовательной системе, предназначенной для автоматизации учебного процесса и перевода школьной документации в электронный формат "Единая школа" уже длительное время.
"Я так понимаю, теперь убедились в ее надежности, и начали использовать. Хочу подчеркнуть, что причины пропусков могут быть разными. И сначала стоит отработать разные сценарии и реакции на них в "Единой школе", а уже потом подключать "внутренние органы". Сначала пусть каждый сделает свое, а уже потом смотреть, где надо усиление".
По его словам, дети из асоциальных семей – это задача ювенальной полиции. Но контроль прогульщиков, здесь ни при чем.
"Пусть сопоставляют базы данных по поводу рожденных, жителей и школьников…", — добавил Павленко.
