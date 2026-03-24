Штраф 5100 грн за прогули у школі: батькам пояснили, як рахуватимуть пропуски дітей

Покарання стосуватиметься відсутності й на дистанційному навчанні

Посилення відповідальності щодо пропусків у школах викликає чимало питань у батьків та дітей. Адже у МОН вже заговорили про накладання штрафів до 5100 гривень за прогули.

"Телеграф" звернувся до нардепки, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталії Піпи, аби отримати відповіді. Зауважимо, що міністр освіти Оксен Лісовий говорив про 10 днів пропусків, за які може передбачатись відповідальність, зокрема йдеться й про прогули дистанційного навчання.

Пані Наталія,10 днів пропуску мають бути поспіль чи це сумарна кількість?

— Йдеться, як правило, про сукупну кількість пропущених занять без поважних причин, а не виключно про дні поспіль. Водночас конкретна практика застосування може уточнюватися підзаконними актами та внутрішніми процедурами закладів освіти.

Чи передбачено механізм допомоги сім’ї до накладення штрафу?

— Передусім має застосовуватися підхід підтримки. Важливо з’ясувати причини відсутності дитини, і в разі потреби можуть залучатися соціальні служби, освітяни та фахівці психологічної підтримки.

Наталія Піпа

Як фіксуватиметься відсутність, якщо у дитини були проблеми зі світлом чи інтернетом?

— У таких випадках зазвичай враховуються об’єктивні обставини. Пояснення від батьків можуть братися до уваги, особливо якщо йдеться про поодинокі або підтверджені ситуації.

Якщо штраф уже було виписано, але ситуація не змінилася, чи можливі подальші наслідки?

— Сам по собі факт пропусків не є автоматичною підставою для жорстких рішень. Подальші дії розглядаються індивідуально, з урахуванням інтересів дитини, і лише у випадках системного нехтування її правами можуть залучатися відповідні служби.

Чи існує ризик зловживань із медичними довідками?

— Такий ризик теоретично можливий, однак передбачені механізми перевірки. Водночас важливо зберігати баланс, щоб контроль не створював надмірного навантаження на сім’ї.

Що передувало

Як зазначив міністр освіти, на батьків накладатимуться штрафи до 5100 гривень за прогулювання школи їхніми нащадками. Посилення відповідальності обумовлено не тільки зниженням відвідуваності занять.

Штрафи за прогулювання школи

Лісовий наголосив, що явку до закладу освіти буде перевіряти поліція і за потреби розшукуватиме учнів. Втім, ймовірніше, йдеться про випадки коли прогули систематичні або у вчителів є побоювання щодо дитини.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно у Раді обговорюють ініціативу з підвищення штрафів за російську мову.