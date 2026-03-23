Эпоха Филарета завершилась. Настоятель главного собора Киева принял судьбоносное решение

Собор был главным храмом Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, хотя юридически принадлежал ПЦУ

Бывший народный депутат Андрей Лозовой сообщил, что настоятель Владимирского собора отец Борис Табачек из Украинской Православной Церкви Киевского патриархата перешел в Православную Церковь Украины. Это произошло после смерти почетного патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета.

Об этом Лозовой написал в Facebook. Ранее экснардеп предполагал, что часть духовенства УПЦ КП присоединится к ПЦУ.

Протоиерей Борис Табачек

Что известно об Украинской Православной Церкви Киевского патриархата

УПЦ КП была образована в 1992 году, Филарет был ее патриархом с момента создания до своей смерти на днях. Эта церковь стала фундаментом появления украинской церкви, независимой от Москвы.

Когда в 2018 году Объединительный собор принял решение о создании ПЦУ, а Украина получила Томос об автокефалии, УПЦ КП как юридическое лицо просто прекратило свое существование. Она утратила государственную регистрацию религиозной организации.

Однако Филарета это не устраивало и со временем он заявил, что выходит из состава ПЦУ и этот Томос — якобы не тот Томос, который обеспечивает украинской церкви полную независимость, то есть автокефалию от других религиозных центров: Москвы и Константинополя. Патриарх Филарет с частью духовенства, решившей ориентироваться на него, заявили о восстановлении УПЦ КП.

Владимирский Собор в Киеве — кому принадлежит

Филарет совершал богослужение во Владимирском патриаршем кафедральном соборе. Юридически собор и помещение Патриархии (дом по улице Чикаленко, 36 в Киеве) с 2019 года принадлежат ПЦУ. Однако фактически Владимирский играл роль главного храма Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Владимирский собор и гигантская резиденция на Чикаленко (бывшей Пушкинской в Киеве), де юре с 2019 года принадлежат Православной Церкви Украины. Просто митрополит Епифаний и Синод ПЦУ проявили этическую мудрость и без малого семь лет не трогали старца, чтобы спокойно жил и служил где хочет, — так пишет об этом Лозовой

Решение о строительстве собора было принято в 1852 году в честь будущего девятисотлетия Крещения Руси. Деньги на строительство жертвовали верующие и через 10 лет, в 1862 году в присутствии большого количества духовенства и верующих митрополит Киевский и Галицкий Арсений заложил первый камень будущего храма. Сооружение храма началось в 1862 году, а закончилось в 1882 году.

Владимирский собор

Собор построен в неовизантийском стиле. Значительную художественную ценность обладают внутренние настенные росписи, которые выполнили известные на весь мир художники и иконописцы, в частности Васнецов и Врубель.

Отец Борис Табачек – что о нем известно

Лозовой в своем посту предполагал, что во Владимирском будет служить кто-нибудь из архиереев Православной Церкви Украины. Настоятелем храма, добавил он, вероятно, останется многолетний настоятель Владимирского Борис Табачек. Экс-нардеп пишет, что Табачек — "прекрасный священник". Многие годы он был соратником патриарха Филарета.

Украинский журналист Юрий Дорошенко к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину опубликовал фото богослужения во Владимирском соборе в конце февраля 2022 года. Служил Филарет, рядом — настоятель отец Борис Табачек.

Отец Борис Табачек – слева от Филарета

Который и жил в те переломные для нашего народа месяцы в храме, ежедневно вознося молитвы к Богу за наших воинов, — пишет Дорошенко о Табачеке

Протоиерей Борис Табачек с украинским диссидентом Богданом Горыней

