Епоха Філарета завершилася. Настоятель головного собору Києва прийняв доленосне рішення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Собор був головним храмом Української Православної Церкви Київського Патріархату, хоча юридично належав ПЦУ
Колишній народний депутат Андрій Лозовий повідомив, що настоятель Володимирського собору отець Борис Табачек з Української Православної Церкви Київського патріархату перейшов до Православної Церкви України. Це сталося після смерті почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Про це Лозовий написав у Facebook. Раніше екснардеп передбачав, що частина духівництва УПЦ КП приєднається до ПЦУ.
Що відомо про Українську Православну Церкву Київського патріархату
УПЦ КП була утворена в 1992 році, Філарет був її патріархом від моменту створення до своєї смерті днями. Ця церква стала фундаментом для появи української церкви, незалежної від Москви.
Коли у 2018 році Об’єднавчий собор прийняв рішення про створення ПЦУ, а Україна отримала Томос про автокефалію, УПЦ КП як юридична особа просто припинила своє існування. Вона втратила державну реєстрацію релігійної організації.
Однак Філарета це не влаштовувало й з часом він заявив, що виходить зі складу ПЦУ і цей Томос — нібито не є тим Томосом, який забезпечує українській церкві повну незалежність, тобто автокефалію від інших релігійних центрів: Москви та Константинополя. Патріарх Філарет з частиною духовенства, яка вирішила орієнтуватися на нього, заявили про відновлення УПЦ КП.
Володимирський Собор у Києві — кому належить
Філарет здійснював богослужіння у Володимирському патріаршому кафедральному соборі. Юридично собор та приміщення Патріархії (будинок на вулиці Чикаленка, 36 у Києві) з 2019 року належать ПЦУ. Проте фактично Володимирський виконував роль головного храму Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Володимирський собор і велетенська резиденція на Чикаленка (колишній Пушкінській в Києві) де юре з 2019 року належать Православній Церкві України. Просто митрополит Епіфаній та Синод ПЦУ проявили етичну мудрість і без малого сім років не чіпали старця, аби спокійно жив і служив де хоче, — так пише про це Лозовий
Рішення про будівництво собору ухвалили у 1852 році на честь майбутнього дев’ятисотріччя Хрещення Руси. Гроші на будівництво жертвували віряни й за 10 років, у 1862 році у присутності великої кількості духовенства і вірян митрополит Київський і Галицький Арсеній заклав перший камінь майбутнього храму. Спорудження храму розпочалося в 1862, а закінчилося в 1882.
Собор побудований у неовізантійському стилі. Значну художню цінність мають внутрішні настінні розписи, які виконали відомі на весь світ художники та іконописці, зокрема Васнецов та Врубель.
Отець Борис Табачек — що про нього відомо
Лозовий у своєму пості передбачав, що у Володимирському буде служити хтось з архієреїв Православної Церкви України. Настоятелем храму, додав він, певно, залишиться багаторічний настоятель Володимирського Борис Табачек. Екснардеп пише, що Табачек — "чудовий священник". Багато років він був соратником патріарха Філарета.
Український журналіст Юрій Дорошенко до четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну опублікував фото богослужіння у Володимирському соборі наприкінці лютого 2022 року. Служив Філарет, поруч — настоятель отець Борис Табачек.
Який і жив у ті переломні для нашого народу місяці у храмі, щоденно підносячі молитви до Бога за наших воїнів, — пише Дорошенко про Табачека
Нагадаємо, новий патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Сумський і Охтирський Никодим розповів "Телеграфу" про пріоритети та плани на новій посаді, конфлікти навколо майна та храмів після смерті патріарха Філарета, а також перспективи обʼєднання православʼя.