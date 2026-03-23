Епоха Філарета завершилася. Настоятель головного собору Києва прийняв доленосне рішення

Олена Руденко
Отець Борис Табачек багато років є настоятелем Володимирського собору Новина оновлена 23 березня 2026, 13:58
Отець Борис Табачек багато років є настоятелем Володимирського собору. Фото Колаж "Телеграф"

Собор був головним храмом Української Православної Церкви Київського Патріархату, хоча юридично належав ПЦУ

Колишній народний депутат Андрій Лозовий повідомив, що настоятель Володимирського собору отець Борис Табачек з Української Православної Церкви Київського патріархату перейшов до Православної Церкви України. Це сталося після смерті почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Про це Лозовий написав у Facebook. Раніше екснардеп передбачав, що частина духівництва УПЦ КП приєднається до ПЦУ.

Протоієрей Борис Табачек
Що відомо про Українську Православну Церкву Київського патріархату

УПЦ КП була утворена в 1992 році, Філарет був її патріархом від моменту створення до своєї смерті днями. Ця церква стала фундаментом для появи української церкви, незалежної від Москви.

Коли у 2018 році Об’єднавчий собор прийняв рішення про створення ПЦУ, а Україна отримала Томос про автокефалію, УПЦ КП як юридична особа просто припинила своє існування. Вона втратила державну реєстрацію релігійної організації.

Однак Філарета це не влаштовувало й з часом він заявив, що виходить зі складу ПЦУ і цей Томос — нібито не є тим Томосом, який забезпечує українській церкві повну незалежність, тобто автокефалію від інших релігійних центрів: Москви та Константинополя. Патріарх Філарет з частиною духовенства, яка вирішила орієнтуватися на нього, заявили про відновлення УПЦ КП.

Володимирський Собор у Києві — кому належить

Філарет здійснював богослужіння у Володимирському патріаршому кафедральному соборі. Юридично собор та приміщення Патріархії (будинок на вулиці Чикаленка, 36 у Києві) з 2019 року належать ПЦУ. Проте фактично Володимирський виконував роль головного храму Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Володимирський собор і велетенська резиденція на Чикаленка (колишній Пушкінській в Києві) де юре з 2019 року належать Православній Церкві України. Просто митрополит Епіфаній та Синод ПЦУ проявили етичну мудрість і без малого сім років не чіпали старця, аби спокійно жив і служив де хоче, — так пише про це Лозовий

Рішення про будівництво собору ухвалили у 1852 році на честь майбутнього дев’ятисотріччя Хрещення Руси. Гроші на будівництво жертвували віряни й за 10 років, у 1862 році у присутності великої кількості духовенства і вірян митрополит Київський і Галицький Арсеній заклав перший камінь майбутнього храму. Спорудження храму розпочалося в 1862, а закінчилося в 1882.

Володимирський собор
Собор побудований у неовізантійському стилі. Значну художню цінність мають внутрішні настінні розписи, які виконали відомі на весь світ художники та іконописці, зокрема Васнецов та Врубель.

Отець Борис Табачек — що про нього відомо

Лозовий у своєму пості передбачав, що у Володимирському буде служити хтось з архієреїв Православної Церкви України. Настоятелем храму, додав він, певно, залишиться багаторічний настоятель Володимирського Борис Табачек. Екснардеп пише, що Табачек — "чудовий священник". Багато років він був соратником патріарха Філарета.

Український журналіст Юрій Дорошенко до четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну опублікував фото богослужіння у Володимирському соборі наприкінці лютого 2022 року. Служив Філарет, поруч — настоятель отець Борис Табачек.

Отець Борис Табачек - ліворуч від Філарета
Який і жив у ті переломні для нашого народу місяці у храмі, щоденно підносячі молитви до Бога за наших воїнів, — пише Дорошенко про Табачека

Протоієрей Борис Табачек з українським дисидентом Богданом Горинею
Нагадаємо, новий патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Сумський і Охтирський Никодим розповів "Телеграфу" про пріоритети та плани на новій посаді, конфлікти навколо майна та храмів після смерті патріарха Філарета, а також перспективи обʼєднання православʼя.

