Под покровом ночи и с тоской в сердце. Как в Киеве проходит прощание с патриархом Филаретом (репортаж Яна Доброносова)
Похороны запланированы на 22 марта
В пятницу, 20 марта, в Киеве проходит прощание с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом. Гроб с телом патриарха привезли ко входу в Михайловский Златоверхий монастырь.
На месте события уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На церемонию прощания собралось немало служителей церкви и верующих.
Хоронят Филарета в белом гробу, который в монастырь заносили сами служители церкви. Церемония прощания началась под покровом ночи и была наполнена таинством, что хорошо передают фото и видео.
Известно, что прощание началось с 20:00 20 марта и продлится до 21 марта. Чин отпевания и захоронения состоится в воскресенье, 22 марта.
Что известно о патриархе Филарете
Он долгое время возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата, пока Православная церковь Украины не получила признания Вселенского патриарха Варфоломея. После этого УПЦ КП прекратила свою деятельность и была создана ПЦУ — Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.
Филарет не принял эту реформу. Однако его уважали среди иерархов и верующих Православной Церкви. Патриарх долгие годы добивался признания украинской церкви в православном мире.
Филарет умер от затяжной хронической болезни на 97 году жизни, на 77 году монашества и 65 году архиерейства.
