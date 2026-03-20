Под покровом ночи и с тоской в сердце. Как в Киеве проходит прощание с патриархом Филаретом (репортаж Яна Доброносова)

Похороны запланированы на 22 марта

В пятницу, 20 марта, в Киеве проходит прощание с почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом. Гроб с телом патриарха привезли ко входу в Михайловский Златоверхий монастырь.

На месте события уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На церемонию прощания собралось немало служителей церкви и верующих.

Хоронят Филарета в белом гробу, который в монастырь заносили сами служители церкви. Церемония прощания началась под покровом ночи и была наполнена таинством, что хорошо передают фото и видео.

Как выглядел гроб с патриархом Филаретом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Прощание с патриархом Филаретом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Известно, что прощание началось с 20:00 20 марта и продлится до 21 марта. Чин отпевания и захоронения состоится в воскресенье, 22 марта.

Гроб с патриархом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Гроб с патриархом несут в монастырь. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На прощание собралось много служителей церкви. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Что известно о патриархе Филарете

Он долгое время возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата, пока Православная церковь Украины не получила признания Вселенского патриарха Варфоломея. После этого УПЦ КП прекратила свою деятельность и была создана ПЦУ — Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.

Патриарх Филарет. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Филарет не принял эту реформу. Однако его уважали среди иерархов и верующих Православной Церкви. Патриарх долгие годы добивался признания украинской церкви в православном мире.

Филарет умер от затяжной хронической болезни на 97 году жизни, на 77 году монашества и 65 году архиерейства.

