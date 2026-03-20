Патриарх Филарет умер: каков был его путь от Москвы до автокефалии

Что известно о его жизни, деятельности и роли в истории украинской церкви

В возрасте 97 лет скончался Почётный Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Михаил Денисенко). Причиной смерти послужили последствия обострения хронических болезней.

Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ВЦУ). В некрологе отмечено, что он умер на 77 году монашества и 65 году архиерейства.

Будущий патриарх родился в 1929 году в Донецкой области. После окончания школы поступил в Одесскую духовную семинарию. Окончил с отличием и поступил в Московскую духовную академию.

Михаил Денисенко, 1946/ Википедия

Монашество приняло в 1950 году. После окончания, кроме обязанностей священника, также преподавал в семинарии в Москве. В Киев был переведен в 1957 году на должность инспектора Киевской духовной семинарии, а 12 июля 1958 года Филарет возведен в сан архимандрита и назначен ректором Киевской духовной семинарии.

Иеродиакон Филарет. Троице-Сергиева лавра. 1950 г./Википедия

В разные годы был епископом Лужским, Венским и Австрийским, Дмитровским, митрополитом Киевским и Галицким, экзархом Украины Русской православной церкви. Именно Филарет выступил инициатором создания Украинской православной церкви в составе Московского патриархата и стал первым митрополитом. Впоследствии он основал независимую от Москвы украинскую православную церковь Киевского патриархата, после чего русские церковные иерархи отлучили его от церкви и наложили анафему.

Интронизация состоялась 22 октября 1995: на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избрали Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Почетные звания Филарета

Перечень званий и орденов патриарха очень большой. Он получал даже государственные награды СССР и разных патриархатов и церквей. Среди украинских наград – Орден Свободы, Орден князя Ярослава мудрого с 1 по 5 степень, Крест Ивана Мазепы, Орден почета, Орден Святого равноапостольного князя Владимира Великой I степени, Орден Святого апостола Андрея Первозванного. В январе 2019 года получил высшее государственное отличие – звание Герой Украины.

Патриарх Филарет в 2014 году/ Википедия

Что вспоминают о Патриархе

"Возглавив шесть десятилетий назад Киевскую кафедру, Патриарх Филарет как Экзарх Украины, как Предстоятель УПЦ и Предстоятель УПЦ КП многое сделал для сохранения церковной жизни в годы советских притеснений Церкви, в период духовного возрождения Украины и особенно в годы борьбы за утверждение церковной автокефалии. Именно благодаря его решению и сознательной позиции стало возможным успешное проведение 15 декабря 2018 года Объединительного Собора в Святой Софии в Киеве, организационное создание единой поместной Православной Церкви Украины, получение Томоса об автокефалии. И несмотря на последующие всем известные сложные события, мы искренне свидетельствуем, что всегда неизменно уважали вклад Патриарха Филарета в развитие Церкви", — отмечает Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Отметим, что между ПЦУ и Филаретом были разногласия, возникшие вскоре после предоставления Томоса. Патриарх заявил о "несоответствии" Томоса статусу подлинной автокефалии и пытался восстановить структуру УПЦ Киевского Патриархата (УПЦ КП).

В прошлом году он опубликовал завещание, в котором запретил отправлять обряд отпевания иерархам ВЦУ.